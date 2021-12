VELIKA DRAMA NA NOGOMETNIM TERENIMA! Pogodila ga lopta u glavu, nastavio igrati, pa je uslijedila jeziva scena!

Talentirani Gavi je nakon udarca ostao ležati na travnjaku neko vrijeme, nakon čega ga je trener Xavi izvadio iz igre. Ukazana mu je prva pomoć te je prevezen u bolnicu.

Prema posljednjim informacijama, na svu sreću, Gavi nije pretrpio ozbiljnu povredu i čini se da je u pitanju bio samo slabiji potres mozga. Nakon ovog susreta, Barcelona se nalazi na semoj poziciji s 23 bodova.

Barcelona 0 – 1 Real Betis

Tough loss at home. So much work to be done with this team. Gavi went off injured, hope its nothing serious. pic.twitter.com/4vrfyrXTmQ

