Velika čistka u Bayernu! Tuchel se rješava čak desetorice igrača, evo što je s Vatrenim

Munchenski Bayern ove sezone uspio je u fotofinišu osvojiti Bundesligu ispred Borussije Dortmund na gol razliku, a trener Bavaraca Thomas Tuchel odlučio je napraviti veliko pospremanje u svlačionici.

Kao što je već znano nakon naslova Bayern se odmah riješio dvije legende kluba s direktorskih pozicija, Hasana Salihamidžića i Olivera Kahna, a sad se metla spušta i u svlačionicu.

Sretno osvojeno prvenstvo i velika količina skandala koji su obilježili proteklu sezonu upalila su crveno svjetlo pa se tako iz Munchena namjeravaju riješiti čak desetorice igrača.

Jaka imena

Tuchel se kako donosi Marca odriče Joao Cancela, koji se nije naigrao u bavarskoj prijestolnici te se sigurno vraća u Manchester City, dok su Lucas Hernandez i Benjamin Pavard želja PSG-a.

Neizvjesna je sudbina i dvojica Sane, Mane, koji je imao i šakački obračun tijekom sezone, kada je Mane udario Leroya Sanea i Tuchel ih po Marci ne vidi u svlačionici za nadolazeću sezonu.

Bayern Munich next season according to rumours:

-Declan Rice (€100m)

-Kolo Muani (€90m)

-Vlahovic (€70m)

-Left footed CB (€40-80m?)

-Laimer (€0m)

-Guerreiro (€0m)

Tuchel is cooking something special pic.twitter.com/UQ4FxV00wU

— Slixx🇧🇦🇱🇺 (@TheLucasLad) June 8, 2023