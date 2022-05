VELIKA ČETVORKA NAPOKON U EUROPI: Ovu godinu moramo iskoristiti za dizanje koeficijenta

Nakon dugo sezona četiri najbolja hrvatska kluba će zastupati HNL u Europskim ligama, pa se nekako nadamo da će ova godina poslužiti za dizanje koeficijenta hrvatskog nogometa na UEFA-inoj ljestvici.

Ako je suditi po Dinamovim partijama u Europi u nekoliko zadnjih sezona, ove godine i Hajduk, Rijeka i Osijek trebali bi napraviti europski iskorak, pošto je ova utrka za naslov u HNL-u dala za naslutiti kako su se ta tri kluba približila sezonama nedodirljivom Dinamu.

Iz Hajduka su nanjušili krv i žele napokon osvojiti naslov, što će rezultirati snaženjem momčadi, a Osijek i Rijeka sigurno će probati pomrsiti račune Majstorima s mora i Dinamu, tako da bi se ta koncentracija snage u klubovima trebala odraziti i na europska natjecanja.

Europski put

Dinamo sad već po tradiciji krenuti u kvalifikacije Lige prvaka u drugom pretkolu, Rijeka i Osijek će krenuti u treće pretkolo Konferencijske lige, a Hajduk je osvajanjem Kupa preskočio drugo pretkolo, pa će se uključiti u trećem pretkolu Konferencijske lige. Kako se može primijetiti zbog niskog koeficijenta, Hrvatska je na 19. mjestu UEFA-ine ljestvice, HNL nema predstavnika u Europa ligi.

Dinamo ima status nositelja u svim pretkolima Lige prvaka, a prolaskom u treće pretkolo osigurat će najmanje nastup u skupinama Konferencijske lige, dok bi prolaskom u play-off Lige prvaka osigurao ulazak u skupinu Europa lige, no svi se nadamo nastupu Modrih u Ligi prvaka.

Rijeka i Osijek ulaze u pretkola prije Hajduka, a bit će nositelji u drugom pretkolu Konferencijske lige, te bi naši klubovi trebali biti uspješni protiv klubova s Gibraltara, Sjeverne Irske ili Malte, dok će se, nadamo se Osijeku i Rijeci, Hajduk priključiti u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje ih čekaju teži suparnici poput Basela, PAOKA, Anderlechta, a ako se plasiraju u play-off tada se priključuju klubovi poput Kolna, Villarreala, West Hama i drugih.

Podsjećamo kako 1HNL počinje 16. srpnja, a nekoliko dana kasnije Dinamo, Rijeka i Osijek kreću s prvim nastupima u europskim natjecanjima.

