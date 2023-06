Velika čast za našeg izbornika: Zlatko Dalić postao počasni građanin grada u susjedstvu

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, omiljen je u hrvatskoj, ali i u rodnoj Bosni i Hercegovini, gdje mu je jedan grad odlučio dati posebnu počast.

Tako su na redovitoj sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad, održanoj u subotu, vijećnici su jednoglasno usvojili prijedlog Odluke Općinskog povjerenstva za izbor, imenovanja, priznanja i nagrade da se izborniku hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatku Daliću, dodijeli općinsko priznanje počasnog građanina Tomislavgrada.

“Svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio razvijanju međusobnih odnosa naroda i država, odnosno odnosa Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, povezujući sve Hrvate po cijelom svijetu”, piše o imenovanju izbornika za počasnog građanina u priopćenju.

Primit će osobno

“Javno priznanje Proglašenja počasnim građaninom Općine Tomislavgrad g. Zlatku Daliću, dodijelit će se osobno na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad, koja će se povodom Dana općine Tomislavgrad održati 6. srpnja 2023. godine”, napisali su u priopćenju iz Tomislavgrada.

Zlatko Dalic with Croatia:

World cup 2018: 🥈

World cup 2022:🥉

Nations League 2023: Finals

PUT SOME RESPECT ON HIS NAME pic.twitter.com/mrs3mxPAkL

— BayKalu🇭🇷 (@BaykaluW) June 14, 2023