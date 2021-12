VEČERAS U POSLASTICI LIGE PRVAKA DVOBOJ HRVATA! VATRENI PORUČIO: ‘Samo da Modrić ne igra!’

Večeras od 21 sat u Ligi prvaka igrat će Real Madrid i Inter iz Milana za prvo mjesto u skupini D. Ivan Perišić je najavio susret protiv Luke Modrića koji će se odigrati na Santiago Bernabeuu.

Real je trenutno prvi u skupini s 12 bodova, dok je Inter drugi s dva boda manje te će u gostima imati priliku preskočiti Kraljevski klub. Perišić jer izašao pred novinare i najavio susret s Realom:

“Jako smo gladni pobjede i želimo biti prvi u skupini”, započeo je Perišić, koji će uz Brozovića danas igrati protiv kapetana reprezentacije, Luke Modrića.

“Luka Modrić je moj kapetan i jako ga poštujem. On je vrhunski čovjek i igrač, uvijek je tu za nas da nam pomogne. Stvarno je dobra osoba. Nadam se da neće igrati sutra, bilo bi nam puno lakše”, našalio se Perišić i nasmijao sve novinare.

🎙| Ivan Perisic (Inter): “Luka Modrić is my captain, I have a lot of respect for him. He’s a top guy and top player. He always helps us.. He is a really good person. I hope he won’t play tomorrow, it would be easier for us (laughs). He’s fantastic.” pic.twitter.com/tebx9MT0HU

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) December 6, 2021