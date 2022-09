VEČERAS SE IGRA DALMATINSKI DERBI: Hajduk traži pobjedu kod čvrstog Šibenika

Večeras od 20 sati na Šubićevcu počinje prva utakmica 9. kola SuperSport HNL-a, u kojoj se sastaju domaći Šibenik i Hajduk u 23. dalmatinskom derbiju.

Hajduk je do sada puno bolji u srazovima protiv Šibenika i koji su dosad su samo tri puta u prvenstvenim susretima na svom Šubićevcu svladali Hajduk.

S druge strane Hajduk je na Šubićevcu pobijedio 16 puta, četiri susreta su završila neodlučenim rezultatom, a tri puta su slavili domaćini, dok je gol razlika u tim susretima je 39:19 za Hajduk.

SIBENIK v HAJDUK

The Dalmatian derby is here as Hajduk travel a bit north to the Subicevac. Last season Sibenik won only one from 4 affairs against the Bili, but tonight a rock hard defense will look to take points from Hajduk as they will try their best to find solutions. pic.twitter.com/GKFoGG77C7

— Croatian Football 🇭🇷🇺🇦 (@CroatiaFooty) September 9, 2022