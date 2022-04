VEĆ POČELE ČARKE IZMEĐU SRBA I ALBANACA: ‘Smiri se malo i nemoj da talasaš previše’

Autor: G.I.Š.

Kuglice su htjele da se na Svjetskom prvenstvu u Kataru opet susretnu reprezentacije Srbije i Švicarske, a taj dvoboj očito će opet biti prožet tenzijama između igrača, posebice onih albanskog podrijetla.

Naravno ta činjenica nije promakla ni novinarima koji su na pressici poslije izvlačenja odmah krenuli s pitanjima oko reprezentativaca švicarske, Granita Džake i Đerdana Šaćirija

Podsjetimo na posljednje dvije utakmice Granit Džaka i Šaćiri slavili su golove tako da su rukama napravili znak orla, koji je simbol Albanije i nalazi se na njihovoj zastavi, a tu proslavu u Srbiji su dočekali na nož.

Ne talasaj previše

“Jedan novinar u miks-zoni je postavio to pitanje u vezi s politikom i Švicarskom. Rekao sam mu da ga nisam razumio”, izjavio je izbornik Srbije Dragan Stojković za stranicu Nogometnog saveza Srbije pa nastavio:

“Prijatelju, ne znam što me pitaš? Politika je drugo pitanje, to me ne zanima. Smiri se malo i nemoj da talasaš previše. Izbjegao sam odgovor, jer je potpuno nepotrebno da ulazimo u to. Hoću i našu reprezentaciju držati po strani što se toga tiče. Nismo mi tim koji će ići na tu kartu luđačkih izjava, da vrijeđaš nekog, pa da ga emotivno ugrožavaš. Što se nas tiče, neće biti drugih problema”, iznio je Piksi svoj stav o miješanju politike i sporta.