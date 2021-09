VAŽNI ČOVJEK DINAMA OTKLONIO NEPOZNANICE! Stigao odgovor na ‘vruće’ pitanje

Autor: I.K.

Dinamo je ostavio za sobom tjedan u kojem je stigao poraz od West Hama na početku natjecanja po skupinama u Europskoj ligi. Utakmica na Maksimiru nije donijela dobro izdanje Plavih, osobito u prvom poluvremenu, a nakon toga, sve je više dvojbi koliko je ovosezonski Dinamo jak za pravi rezultat u Europi.

Prošle sezone je to bilo sjajno, pamti se dolazak do četvrtfinala Europske lige, ali s nekoliko važnih odlazaka stvari sada stoje drugačije. Dinamo djeluje igrački puno ‘tanje’, a to se osjetilo i u domaćem porazu od West Hama. Gosti iz Londona slavili su s 2:0 u susretu u kojem im je bilo prilično lako.

Dinamo će se nadati boljim izdanjima nastavljajući put u skupini u kojoj su i belgijski Genk i bečki Rapid. Pored toga, Plavi stavljaju veliki naglasak na prvenstvo, počinje i njihov put u Kupu Hrvatske, a sa svim tim izazovima, trenutnu situaciju približio je Krešimir Antolić, član Uprave Dinama.

Nema ‘izlaska s tračnica’

Razgovarajući za Sportske novosti, Antolić je kazao da je dosadašnji tijek sezone u skladu s ciljevima Plavih. S obzirom na puno europskih izazova tijekom ljeta, odmah je bilo vrlo zahtjevno, a ostvarena je ambicija da se igra u skupinama europskog natjecanja. Želja je bila Liga prvaka, ali stigla je Europska liga kao utjeha.

Ispadanje u dvije utakmice protiv moldavskog Sheriffa u završnom pretkolu kvalifikacija Lige prvaka donijelo je razočaranje Dinamu, to je priznao i Antolić. No, odbacio je pogled da u prvom planu treba biti razlika u tržišnoj vrijednosti između dva kluba po podatku na Transfermarktu, ističući da Dinamo nikad ne bi izbacio Tottenham ako bi vrijednost momčadi bila glavna stvar, a izbacio ga je prošle sezone u osmini finala Europske lige. ‘Teren je jedino mjerilo, a na njemu smo glatko izgubili i ispali od Sheriffa’, kazao je Antolić za SN.

Upitnici okružili Krznara

Rano u sezoni, oko Dinama su počeli kružiti upitnici koji se odnose na status Damira Krznara na klupi Plavih, ali kako Antolić tvrdi, takvih upitnika ne bi trebalo biti. Po riječima važnog člana Dinamove Uprave, na ovo ‘vruće’ pitanje u klubu gledaju tako da je trenerov status – čvrst.

‘Krznar ima četverogodišnji ugovor i to je to, na žalost mnogih kroničara i medijskih pratitelja Dinamove svakodnevice koji ‘traže krv’ od prvog trenutka’, rekao je Antolić za SN, dodajući da se Dinamo ne trese zbog jednog ili dva poraza i da sadašnji trener Plavih može ispuniti sve ciljeve.

Što sa stadionom?

Važna tema je i stadion na Maksimiru, koji je poslije lanjskog zagrebačkog potresa u još lošijem stanju nego inače. Danas je situacija takva da se Maksimiru čude svi koji dođu, bilo je tako i s Englezima, a u klubu se nadaju da će imati dobrog partnera u novoj zagrebačkoj gradskoj vlasti da se i to riješi.









Antolić vjeruje da će biti prepoznata korist koju bi novi stadion donio, a za SN je istaknuo da bi ta korist bila i sportska i ekonomska. Poželio je i angažman Dinamovih navijača koji bi mogli pomoći da se ‘potegne’ rješenje pitanja o stadionu. Kako je član Uprave zagrebačkih Plavih zaključio razgovarajući za SN, u klubu imaju dojam da status maksimirskog stadiona za sada ne zanima nikoga osim njih.