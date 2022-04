VATRENOG USPOREDILI S LEGENDOM: Hrvata već preselili na Otok uz komplimente

Jedan od bivših “grešnika” hrvatske reprezentacije koji je pokušao zamijeniti Vatrene Elfom, Borna Sosa, u svom Stuttgartu igra još jednu odličnu sezonu, a njegov odličan centaršut na Otoku su usporedili s onim Davida Beckhama.

Kako su se na veliko raspisali u Velikoj Britaniji, Borna je na meti Tottenhama kao zamjena za Reguilóna, koji se vraća u Real iz Madrida na kraju ove sezone.

Po nekim pretpostavkama cijena transfera Vatrenog iznosila bi oko dvadesetak milijuna eura, a sve zavisi o željama Antonija Contea na klupi Tottenhama.

Odlična sezona

Sosa je jedan od najboljih lijevih bočnih Bundeslige, a ove sezone je skupio 27 nastupa u svim natjecanjima za svoj klub i pritom je zabio dva gola te upisao osam asistencija.

Na usporedbu s Davidom Beckhamom Sosa je izjavio:

“Teško mi se uspoređivati s legendom, ali naravno da je svakome lijepo čuti takve usporedbe. Imamo li nešto slično u našim centaršutevima? Imamo, nije to lako izvježbati. Ili imaš to ili nemaš”, rekao je jednom prilikom Sosa, no za njega već su zanimanje iskazali i Arsenal i Barcelona.

