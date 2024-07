Vatreni živio s dijagnozom koja je užasnula: Bolest se triput vraćala, a ovih dana jako iznenadio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon užasavajuće dijagnoze nesumnjivo ga je spasila volja za životom, disciplina i volja za igrom. Njegovo unutrašnje dijete pomoglo mu je u liječenju teške bolesti, Hodgkinsovog sindroma. Nikad nije gubio nadu. Naš bivši nogometni reprezentativac Nikola Pokrivač prošao je golgotu spoznaje bolesti i liječenja i danas uživa u životu i igri.

Na taj način i treba gledati njegov recentni angažman u petoligašu Vojniću. Neopterećen i sretan kako se izborio s stravićnom bolešću Nikola Pokrivač očito uživa u životu. On sigurno zna nešto više od nas. Zna vrijednost života i teške sudbine.

Pa, pogledajte samo, U svojoj bogatoj karijeri 38-godišnji Pokrivač igrao je, između ostalih, za zagrebački Dinamo, Monaco, austrijski RB Salzburg, Rijeku i Slaven Belupo. Ima 15 nastupa za A reprezentaciju Hrvatske, s kojom je nastupio na Europskom prvenstvu u Austriji i Švicarskoj 2008. godine.

Majka pomogla u teškoj borbi

Nikola Pokrivač obolio je od Hodgkinovog limfoma, a bolest mu se vraćala tri puta, u borbi nije posustajao ni trenutka. Naposljetku, dugo se oporavljao od trasplantacije koštane srži koju mu je donirala majka Ana. Nije to bio nimalo jednostavan pothvat.

Zbog Pokrivača je u koprivničkoj bolnici organizirana i donacija matičnih stanica, na koju se odazvalo mnogo ljudi. Ipak, liječnici su savjetovali da donor bude netko iz obitelji, naposljetku je odabir pao na majku Anu.

Prva dva mjeseca oporavka bila su najteža jer je Pokrivač morao biti u potpunoj izolaciji. Obitelj je gledao kroz staklo, volju za životom nije gubio, bio je disciplinirani pacijent i to je umnogome pomoglo potpunom oporavku.

‘Bolest puno toga promijeni u životu’

“Prvo što mi je prošlo kroz glavu nakon što dam doznao dijagnozu je bilo pitanja hoću li preživjeti. Bolest promijeni puno u životu, ali najveća inspiracija mi je bila moja kćerka Nika i zbog nje nisam nikada odustajao”, govorio je Nikola Pokrivač.









Svoju životnu dramu dostojanstveno je podnosio. Danas ide redovito na kontrole i zdravstveno stanje mu je dobro. Prošle godine igrao je za Tugar iz Svete Nedjelje, sada će za Vojnić 95. To znači samo jedno. S elanom, optimizmom, požrtvovnošću i nadom izdržao je u teškoj situaciji sve izazove. Igranje nogometa sigurno mu je i svojevrsna psihološka terapija.

I sam to istakne u rijetkim razgovorima za medije: “Danas sa drukčiji čovjek. Priznajem da me vesele male stvari, one koje prije nisam ni primjećivao. Svijet oko sebe gledam drugačije. Uživam u svakom danu koji imam pred sobom i pokušavam ga iskoristiti maksimalno koliko mogu!”