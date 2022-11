VATRENI ZARADIO PA RODITELJIMA KUPIO KUĆU: Otvorio se i o posebnom trenutku, sa suigračem je zaplakao

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska će danas imati popis igrača koji odlaze na Svjetsko prvenstvo u Katru, a među igračima na koje računa Zlatko Dalić, za svoje mjesto ne mora brinuti igrač koji je već neizostavan među Vatrenima – i to sa samo 20 godina.

Velikim koracima naprijed ide Joško Gvardiol, koji nakon Dinama prvi inozemni klupski izazov ima u RB Leipzigu, a u njemačkom klubu privlači pažnju i drugih koji ga žele dovesti. Ta priča ostat će važna za razdoblje nakon SP-a, a u međuvremenu, 20-godišnji hrvatski obrambeni adut je dio svoje dosadašnje priče otkrio gostujući u emisiji ‘Knjaz kod Vatrenih’, u razgovoru s Robertom Knjazom na HTV-u.

Teme nisu bile isključivo nogometne, a jedna od njih, povezana sa zaradom s terena, otkrila je kako je Gvardiol od svoje dosadašnje nogometne plaće razveselio majku i oca.





Nova kuća u blizini Zagreba

Mladi adut Vatrenih je dio novca uložio kupujući roditeljima kuću, a u emisiji na HTV-u približio je kako je to izgledalo.

“Jesam, počastio sam ih, a sa sestrama su se dogovorili što im se sviđa. U okolici je Zagreba, na putu prema Samoboru”, rekao je Gvardiol, prisjećajući se i svojih prvih koraka u nogometu, zajedno s ocem.

Suze nakon dolaska u klub

Tata ga je vodio na prvi trening u Trešnjevci, a nakon što je došao, današnji važni hrvatski reprezentativac pamti da je bilo suza – zbog straha jer je još bio jako mali. Kako karijera ide dalje, brzo je narastao, a danas je u klubu gradi u društvu još jednog bivšeg igrača Dinama, španjolskog reprezentativca Danija Olma. Špajolac je otprije bio u Leipzigu, a za Gvardiola je bio motiv da i sam ondje nastavi karijeru.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Joško Gvardiol (@josko_gvardiol)







Posebni zajednički trenutak

Dok je bio u Dinamu, Gvardiol je sa zagrebačkim Plavima bio naviknut na osvajanje trofeja, s dva prvenstva, jednim Kupom Hrvatske i Superkupom, a trofej već ima i u Njemačkoj, u tamošnjem DFB Kupu. Bio je to poseban trenutak za njega, ali i za Olma, a nakon toga su zaplakali od sreće.

“Sjećam se da sam s Danijem pustio suzu”, prisjetio se 20-godišnji Vatreni, koji svoj put nastavlja skromno – bez obzira na pohvale koje dolaze i interes drugih klubova, ponajprije Chelseaja. Spominjala se ponuda od oko 90 milijuna eura, kako su donijeli mediji u Engleskoj, uključujući The Guardian, no njemački klub za sada ne popušta. Gvardiol je novim potpisom od ranije ove godine ugovorno vezan s RB Leipzigom do ljeta 2027., a kada i kako će se dogoditi nova klupska postaja – tek treba vidjeti.









Cijena jako raste, sada s procijenjenom tržišnom vrijednosti od 60 milijuna eura, čime je po podatku Transfermarkta najcjenjeniji hrvatski igrač. No, u Leipzigu za 20-godišnjeg Vatrenog traže i više, svima zainteresiranima neće biti lako…