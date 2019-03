VATRENI VRATAR OTKRIO! ‘Obećali su mi produljenje suradnje, ali dobio sam nešto sasvim drugo!’

Autor: Dnevno.hr

Dugo nije branio nakon što se vratio sa srebrom oko vrata nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, ali sad je ponovo na golu svoga Monaca. Danijel Subašić nadvladao je sve probleme koji su ga mučili podosta vremena tako da je sada opet onaj pravi.

Dužnu pažnju posvetio mu je francuski dnevnik L’Equipe koji mu je dao prostora da kaže sve ono što misli..

“Francuska je zaslužila naslov i čestitam im. Ja sam ostvario san igranja na SP-u kao prvotimac. Bio je idealan trenutak za reći zbogom. To mi je najljepša uspomena karijere”, rekao je Danijel pa se osvrnuo na ozljedu zadnje lože koja ga je silno mučila.

“Vratio sam se ozlijeđen sa Svjetskog prvenstva. Dobio sam udarac u četvrtfinalu. No u preostale dvije utakmice na to sam zaboravio jer sam predstavljao svoju zemlju, adrenalin me gurao naprijed. Nisam očekivao da ću nakon SP-a toliko dugo biti izvan terena.”

Rus Vadim Vasiljev, bivši potpredsjednik kluba, jako ga je razočarao prethodnog ljeta.

“Obećao mi je na kraju prošle sezone da će mi produljiti ugovor ako završimo drugi. Prihvatio sam to, no kada sam se vratio u kolovozu, poručio je da mi može povećati plaću, ali da mi neće produljiti ugovor (op.a. aktualni mu istječe 2020., a tražio je ugovor do 2021.). Nisam želio novac, bio sam zgrožen. Nije to bilo dobro za mene, ali zaboravio sam to. Dobro mi je ovdje, volim Monaco”, zaključio je Subašić.