VATRENI U VELIKOM NALETU: Jedan zabio za slavlje, drugi olakšao brige svojem Hrvatu

Zlatko Dalić ima se čemu veseliti dok prati nogometni tjedan koji se približio kraju. Sve je počelo u četvrtak kada je Ante Budimir bio strijelac u pobjedi svoje Osasune protiv Espanyola s 1:0, nastavljeno je golom Luke Modrića u pobjedi Real Madrida s 3:1 protiv Seville u zvučnom dvoboju u 11. kolu u Španjolskoj, a nove lijepe vijesti stigle su iz Francuske i Italije.

Lovro Majer je u francuskom prvenstvu u 12. kolu bio čovjek odluke za svoj Rennes u gostujućoj pobjedi protiv Angersa. Majer je u drugoj minuti sudačke nadoknade na kraju utakmice iz penala zabio za 2:1 i Rennesovu pobjedu, iskoristivši priliku koju je dobio u završnoj fazi susreta, nakon ulaska s klupe u 69. minuti.

Prvi gol za Rennes postigao je Amine Gouiri (43′), a privremeno izjednačenje domaćeg Angersa osigurao je Amine Salama (43.). Majerova momčad je s ova tri boda prestigla Olympique Marseille Igora Tudora, probivši se na četvrto mjesto s osam bodova zaostatka za vodećim PSG-om. Petoplasirani Olympique sada ima bod manje od Rennesa.

Majer je protiv Angersa došao do svojeg prvog ovosezonskog gola u francuskom prvenstvu. Ranije je već bio strijelac u Europi, a sveukupno gledajući, sada ima osam zabijenih golova za Rennes u koji je došao lani u kolovozu.

Zabivši za pobjedu u gostujućoj pobjedi u prvenstvu, 24-godišnji Majer je na lijepi način proslavio produženje suradnje s Rennesom. Klub je jučer izvijestio da je pao potpis na novi ugovor koji će trajati do 2027.

Majer je slavio u Francuskoj, a Nikola Vlašić bio je na terenu u pobjedničkoj momčadi u Italiji. Torino je u 11. kolu Serie A u Udinama s 2:1 bio bolji od Udinesea, s Vlašićevim angažmanom od početka do kraja susreta. Za goste su zabili Ola Aina (14′) i Pietro Pellegri (69′), dok je jedini strijelac za domaću momčad bio Gerard Deulofeu (26′).

Torino je nakon slavlja u Udinama na devetom mjestu, a tom pobjedom skinut je barem dio pritiska s leđa Ivana Jurića nakon što se počelo pričati o nesigurnom statusu hrvatskog trenera na klupi torinskog kluba. U tome je svoju ulogu odigrao i Vlašić, koji je po dolasku na posudbu iz West Hama neizostavni član Jurićeve momčadi.

Uspješnu nedjelju imao je i Slaven Bilić na klupi Watforda u engleskom Championshipu. Watford je u drugom razredu tamošnjeg klupskog nogometa u 17. kolu na domaćem terenu s 4:0 bio bolji od Lutona, uz golove Keinana Davisa (3′), Williama Troost-Ekonga (45′), Joaa Pedra (57′) i Ismaile Sarra (79′). Nakon primljena četiri gola, gostujući Luton je u završnici utakmice ostao s igračem manje. Gabriel Osho je u 83. minuti dobio crveni karton.

Bilićev Watford je nakon ove pobjede na 10. mjestu s 23 boda u 16 ovosezonskih utakmica u ligi. U vodstvu je QPR koji ima 30 bodova, koliko je prikupio i drugoplasirani Blackburn, s utakmicom više.

