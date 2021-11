VATRENI TVRDI DA OSTAJE, A VELIKANI VREBAJU! Evo koji klubovi pomno prate situaciju oko traženog Hrvata!

Pregovori Intera iz Milana i hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića već su neko vrijeme u tijeku, a Vatreni je izrazio želju za ostankom u Milanu, no pitanje je što talijanski klub misli o svemu.

Poznato je kako bi u Interu voljeli da ostane, ali s obzirom na trenutnu situaciju u klubu, pitanje hoće li pristati na financijske zahtjeve ponajboljeg igrača u momčadi.

Naravno, cijelu situaciju pomno prate europski velikani koji bi u svojim redovima voljeli vidjeti Brozovića, veznjaka kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih na svijetu na svojoj poziciji.

Epic Brozo navodno želi veliku povišicu, a pitanje je hoće li Inter pristati na njegove uvjete. Zato mnogi klubovi prate situaciju i priželjkuju da njegova traženja budu prevelika. Bonus za sve zainteresirane je činjenica da ukoliko Vatreni ne produži ugovor s Interom, na ljeto će biti slobodan igrač.

Prvi u redu stoji Paris Saint-Germain, s kojim se Brozovića povezuje već neko vrijeme. Francuski velikan u svojoj momčadi treba igrača poput Brozovića i nije tajna da su već gledali prema Milanu i našem reprezentativcu.

Inter having positive talks with Marcelo Brozovic is a big step for them. He’s probably been their best midfielder in recent seasons.

Definitely the best CDM in Serie A & very few could do what he’s done in his role. Losing him would be hard to replace.

pic.twitter.com/P5rhzbAOWl









— Jerry Mancini (@jmancini8) November 17, 2021