Vatreni traži spas prije Eura, Dinamo se nametnuo kao jaka opcija

Autor: Dnevno.hr/ I.L

U Hajduku, Rijeci, Dinamu, kao i ostalim hrvatskim klubovima gledaju kako čim snažniji krenuti u proljetni dio sezone, a kada govorimo o pojačanjima koje bi želio dovesti aktualni hrvatski prvak teško je ne spomenuti jedno ime, ono Josipa Brekala.

On nije zadovoljan minutažom koju ima u klubu nakon što se vratio s reprezentativne akcije u listopadu kad je bio starter u dva susreta s Turskom i Walesom pa bi Dinamo za njega bila dobra opcija i odskočna daska u karijeri, a kako Sergej Jakirović traži igrača koji može odmah biti pojačanje, Brekalo se čini kao zanimljiva opcija.

Statistika kaže kako je Brekalo ove sezone skupio 15 nastupa u dresu Fiorentine. Ukupno je odigrao 730 minuta, od čega 504 u Serie A, a postigao je jedan gol. A u posljednje tri utakmice Fiorentine u Serie A nije bio u konkurenciji za momčad, protiv Rome, Verone i Monze.

Dijete kluba

Ne treba zaboraviti da je Brekalo vrlo mlad otišao iz Dinama. Iz Maksimira se otisnuo u svijet 2016. godine kada je preselio u Wolfsburg za 10 milijuna eura odštete. A Brekalo je preko Stuttgarta u Torina stigao do Fiorentine u čijim redovima igra od siječnja ove godine.

Brekalo preko Dinama želi vratit formu koja bi ga vratila među Vatrene i samim time odvela na EURO u Njemačkoj. Na poziciji lijevog krila konkuriraju mu Luka Ivanušec, Marko Pjaca, Ivan Perišić koji bi se trebao oporaviti na vrijeme, kao i Mislav Oršić koji je također na putu oporavka od teške ozljede.

Dinamo želi Josipa Brekala iz Fiorentine, Ivu Grbića iz Atletica i još niz igrača, a konkretno kod te dvojice glavnu riječ imaju njihovi sadašnji poslodavci. Kod Brekala je stvar malo kompliciranija je njegov ugovor je do 2026. dok Ivi Grbiću ugovor isteče na ljeto i od siječnja će zapravo on i agent imat glavnu riječ ako ne dođe do potpisa novog s madridskim klubom.