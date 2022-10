VATRENI SU PONOS, ALI OVE ZOVU ‘GROBARIMA’ NAŠEG NOGOMETA: Opet nas nema među elitom, Svjetsko prvenstvo mogu samo sanjati

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Viceprvaci svijeta smo. Još malo možemo se hvaliti time. Liga 10 je odlična i igra se zanimljiv i televizijski gledan nogomet. Jedina mana je u ovom trenutku loši stadioni i loši suci. Stadioni su bili tema prošli tjedan. Suci su nakon lošeg vikenda ponovno glavna tema.

Dario Bel imao je velikih problema i čudnih odluka u susretu Gorice i Hajduka. Poništen penal za Goricu, crveni za Goricu, penal za Hajduk koji se trebao ponovno izvesti i tako dalje. Sudačka komisija javno je rekla da je Bel oštetio Hajduk. Sudac velikog derbija u petak bit će Igor Pajač.

Pajač ove sezone nema nekih prevelikih grešaka. Zamjera mu se što u susretu Belupa i Gorice nije dodijelio očiti drugi žuti karton za Belupovog Kocijana. Pajač je bio sudac velikog derbija u Superkupu. Također, već je vršio pravdu na derbijima na Poljudu. Hajduk je u jednom slavio s 1:0, a u drugom je bilo 1:1.





Marić vjeruje da imamo dobre suce

S derbijima već duže vrijeme nema problema. Suđenje je uglavnom na razini te se ne vuku preveliki repovi. Sjetimo se samo vremena kada je glavni sudac susreta bio Bruno Marić koliko je samo incidenta bilo. Problem su manje utakmice. To je ključni problem hrvatskog nogometa gdje HNS na čelu sa sudačkom komisijom mora riješiti ako želimo kvalitetu ligu dići za još jedan nivo.

Do reprezentativne pauze statistika je bila loša, 16 grešaka u 49 utakmica. Ne zvuči to puno, ali svih 16 grešaka je bilo krucijalnih i usmjerilo je utakmicu. Jedan od glavnih problema je i sam Bruno Marić. On kao da ne želi priznati da su nam suci loše. Možda zbog ega, možda brani kolege, ali takav način razmišljanja je sulud.

Marić je javno izjavio u podcastu Tribina da Ivan Bebek nije ništa lošiji sudac od Skomine, Slovenca koji sudi sva velika natjecanja te velike europske utakmice. On smatra da su slovenski suci gurnuti od strane Čeferina, a da Šuker nije lobirao za naše suce. Što nije normalno razmišljanje.

Okej, slovenski suci gurnuti su zbog raznih veza u Sloveniji, ali tko je onda gurao Milorada Mažića? Srpski sudac je trebao suditi finale SP u Rusiji, ali zbog našeg ulaska u isto nije mogao. On je došao iz slabije lige do svjetskog vrha suđenja, a zašto naši ne mogu? Zašto su naši osuđeni na male utakmice Konferencijske lige? Jednostavno, nemaju kvalitetu.

Kada već godinama ne uspijevate nešto napraviti onda nije kriv nitko drugi nego vi sami. Sustav i edukacija naših sudaca je dakle očajna već godinama. Imamo jako reprezentaciju, jaki Dinamo, zanimljivu ligu, a suci su loši. Dakle, negdje se griješi, u edukaciji, u selekciji ili bilo čemu već.

Zadnji put suca na velikom natjecanju imali smo 1982. dakle prije 40 godina i izgledno je da ih neće biti ni Kataru jer nemaju kvalitete. Damir Matanović je sudio Brazil – Novi Zeland na prvenstvu u Španjolskoj i od tada traje naš post. Dakle punih 40 godina negdje griješimo i ne popravljamo se i ono što je najgore oni na vrhu neće priznati da su loši.









Suce nazivaju ‘grobarima hrvatskog nogometa’. Loše je i mora se nešto mijenjati pod hitno. VAR nije pomogao jer ni za njega nisu dobro educirani. Mora se nešto promijeniti. Krenuti raditi s njima drugačije i sve iz temelja vezano uz suđenje promijeniti. Nema nikakve dileme da su najveća rak rana. Stadioni su skupi, ali onda neka se prve srede suci. Cijela Hrvatska želi samo jedno. Utakmicu bez repova…