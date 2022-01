VATRENI SLAVIO SA SINOM: Još ga nije gledao uživo, tata je poklonio nešto posebno

Autor: I.K.

Andrej Kramarić je jučer u utakmici svojeg Hoffenheima i Borussije Dortmund došao do 100. gola u Hoffenheimovom dresu u svim natjecanjima. Bio je to poseban dan za hrvatskog reprezentativca, no veselje je ipak barem djelomično pokvario rezultat utakmice, s 3:2 u korist gostiju iz Dortmunda.

Nije bilo pobjede, no Kramarić je poslije utakmice mogao uživati u obiteljskom društvu. Uz njega je bila supruga Mia, a tatu je gledao i mali sin Viktor, rođen lani u kolovozu.

Hrvatski reprezentativac približio je veselu atmosferu u objavi na Instagramu. Možete je pogledati – ovdje.

Prvi put na stadionu

Kako je Kramarić otkrio, malom Viktoru je ovo bio prvi put da je na stadionu gledao utakmicu. Taj prvi dojam dogodio se na tribinama Rhein-Neckar-Arene u Sinsheimu, gdje Hoffenheim igra domaće utakmice, a doživljaj za obitelj je odmah bio poseban jer je tata svima poklonio jubilarni 100. gol u dresu sadašnjeg kluba.

Bilo je to i veliko veselje za Kramarićevu suprugu Miju, s kojom je u braku od prošlog proljeća. Vjenčanjem su okrunili ljubavnu vezu koja je prije toga trajala četiri godine.