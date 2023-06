Vatreni se vratio korijenima: Posjetio rodno mjesto svojih roditelja i oduševio najmlađe

Autor: Ivan Lukač

Hrvatska nogometna reprezentacija je prije tjedan dana uzela srebro u Ligi nacija i tako osvojila sveukupno četvrtu veliku medalju od naše samostalnosti. Vatreni su nakon tog ciklusa dobili zasluženi godišnji odmor od strane klubova.

Luka Modrić odmara se u Dubrovniku, Ivan Perišić s obitelji je bio u Francuskoj, a Martin Erlić godišnji provodi radno jer svojoj obitelji pomaže u polju. Josip Stanišić je pak godišnji iskoristio da upozna svoje korijene.

Naime, branič Bayerna zaputio se u rodni kraj svojih roditelja. Stanišić je rođen u Munchenu, no roditelji su mu Slavonci. Otac mu je iz sela Malina, a majka iz susjednog Oriovca, gdje je Stanišić posjetio tamošnjeg četvrtoligaša NK Oriolik.





Oduševio najmlađe

“Osjećaj je sjajan, nisam očekivao to. Htio sam doći vidjeti obitelj, baku i sve ostale, nisam očekivao da će baš biti tako, ali je lijepo vidjeti koliko se ljudi raduju i nama i meni. Nevjerojatno je da djeca iz sela i Hrvatske navijaju za mene i da me poznaju, to meni nije normalno zato što sam za sebe isti kao i prije par godina, jednostavno nenormalno”, rekao je brončani vatreni za SBOnline.

Obratio se i svima koji su došli: “Na ovom oriovačkom stadionu sam učinio svoje prve nogometne korake i uvijek ću biti dio Oriovca i moje Slavonije. Znam koliko je bitno da i danas prenesem poruku ovim mojim najmlađim Oriovčanima da je uz trud, rad i zalaganje te držanje do obiteljskih i kršćanskih vrijednosti sve moguće, a jako me veseli ovako veliki odaziv mojih Oriovčana.” Bilo je naravno i šala da je Stanišić predstavljen kao pojačanje lokalnog giganta.

Uprava kluba mu je nakon druženja uručila poklon, a on je također darovao upravu. Kasnije se ostao družiti s najmlađima te strpljivo razgovarao sa svima. Nakon toga se poklonio “Nebeskoj bojni”, odnosno muralu posvećenom prerano preminulim nogometašima Oriolika.