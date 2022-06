VATRENI SE VRAĆAJU NA ORONULI MAKSIMIR: Evo koja reprezentacija će imati čast na najružnijem stadionu svijeta

Kako je odlučio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza susret Hrvatske i Danske u petom kolu grupne faze Lige nacija biti odigran na maksimirskom stadionu, piše na službenoj stranici HNS-a.

Vatreni se tako vraćaju na Maksimir nakon dvije godine izbivanja, a na samom stadionu nije se ništa promijenilo, tako da će snimke Maksimirskog rugla ponovno u svijet.

Kao što smo rekli, čast igrati na Maksimiru imat će reprezentacija Danske, 25. rujna ove godine u sklopu Lige nacija.

Od Lige nacija do Lige nacija

Inače posljednja utakmica koju je reprezentacija odigrala u Zagrebu bio je baš susret Lige nacija protiv Francuske u listopadu 2020. godine, a Vatreni nisu igrali na Maksimiru od katastrofalnog potresa.

📍 Time for training at the Stadion Maksimir! pic.twitter.com/8V6f7kCiaY

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 23, 2022