VATRENI SE USRED SLAVLJA SJETIO SRBINA! Srbija hvali Hrvata, lijepom gestom ganuo ‘komšije’

Jedan od heroja Hrvatske na ovom Svjetskom prvenstvu u Katru, bio je joker s klupe Mislav Oršić, koji je sjajno zabio za 2:1 Hrvatske protiv Maroka, i kako će se na kraju ispostaviti za drugu broncu vatrenih, i drugi plasman među tri najbolje reprezentacije svijeta za redom.

Hrvatska je u utakmici s Marokom pokazala kako zna kako se osvajaju odličja na najvišem nivou, a Maroku se mora odati priznanje na jednoj teškoj utakmici do samog kraja.

Nakon utakmice Mislav Oršić odgovarao je na pitanja u miks zoni, a Mislava je dosta potreslo pitanje o jučer preminulom Siniši Mihajloviću.

Ostavio je veliki trag

“Želim izraziti sućut njegovoj obitelji. Veliki je gubitak za sve u nogometu. Ostavio je veliki trag, posebno u Seriji A”, odgovorio je Oršić na pitanje o velikom Mihi, dok je utakmicu prokomentirao:

“Pobijedili smo. Dobro smo igrali, brzo dali gol, brzo primili, ali nismo pali. Pokazali smo karakter, zategli obranu, smirili se i poslije dali još jedan. Nismo strepili u drugom poluvremenu”, rekao je Oršić.

Croatia finish third in what's likely Luka Modric's last World Cup game. Two excellent goals from Josko Gvardiol & Mislav Oršić. Morocco had their chances, including a late Youssef En-Nesyri header. But Dominik Livakovic was excellent again & Croatia should have had a penalty.🇭🇷 pic.twitter.com/sKdl1yXYDS

