Vatreni se s njim još nisu susreli! Evo tko je sudac finala Lige nacija

Iako ne bi trebali biti protagonisti u glavnim ulogama na terenu, suci ponekad znaju svojim odlukama usmjeriti utkmicu, što se srećom nije dogodilo Vatrenim u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske.

Podsjetimo, glavni sudac iz Rumunjske bio je Istvan Kovacs, koji je dobar dio prvog poluvremena imao, blago rečeno, čudan kriterij, ali ipak na kraju nisu bili bitni neki njegovi previdi.

U subotu je došlo i ime glavnog suca i njegovih pomoćnika za finale Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, koje je na rasporedu u Rotterdamu u nedjelju od 20 sati i 45 minuta, a ta čast pripala je Felixu Zwayeru, 42-godišnjem Nijemcu iz Berlina.

Ponosan na priliku

“Izuzetno sam sretan što mi je UEFA ukazala povjerenje i osjećam da sam spreman za ovu utakmicu. Ovo je velika utakmica, zadnja u nizu finala koja su se odigravala posljednjih tjedana. Vrlo sam ponosan što imam priliku, nadam se, nastupiti jednako dobro kao i suci koji su sudili ostala finala”, rekao je Zwayer.

Felix Zwayer (GER) will be in charge of 2022/23 UEFA Nations League final.

Glenn Nyberg (SWE) in charge of Third Place game.https://t.co/sWIAgesSie pic.twitter.com/RmIRaPHqBk

