VATRENI SE DOPISUJE SA SRPSKIM IGRAČIMA: ‘Vjerujem Radonjiću kad mi kaže da je tako bilo!’

Mediji u susjedstvu pomno prate događaje u našoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu u Katru, a veliku pozornost privukao je i Nikola Vlašić, koji je u njegovom Torinu suigrač trojici reprezentativaca Srbije.

Naravno glavna tema je bila utakmica Hrvatske i Belgije o kojoj je Vlašić izjavio:

“Bili smo dobri, imali smo šansi, ali nismo postigli gol. Poslije se uvukla nervoza, znali smo da je 0:0 dovoljno, imali su neke šanse, ali na ovakvim takmičenjima ponekad treba imati i sreće”, rekao je Nikola i dodao:

“S obzirom na to da smo vicešampioni i kakve smo rezultate imali, bila je ovo zeznuta grupa. Maroko ima nezgodne igrače i Kanada, prošli smo, htjeli smo biti prvi, ali smo na kraju bili drugi”.

Vjerujem suigraču

Nikola Vlašić karijeru je nastavio u Torinu gdje je na posudbi iz West Hama i tamo pruža odlične partije, a svlačionicu dijeli i s tri suigrača iz Srbije i o kojima ima samo riječi hvale:

“Ja imam tri suigrača u klubu, Sašu Lukića, Vanju Milinković-Savića i Nemanju Radonjića. To su moji jako dobri prijatelji, družimo se i izvan kluba i u klubu. Želim im svu sreću”, rekao je Nikola i otkrio:

“Čujem se stalno s njima, dopisujem se s Radonjićem, kaže da je super atmosfera i da očekuju pobjedu. Ja njemu vjerujem”, istaknuo je Vlašić.

Nikola Vlašić is expected to leave West Ham on a permanent move in 2023. Torino are more than happy as he's doing great on loan, there's €15m buy option clause included in the deal. 🚨🇭🇷 #WHUFC









"He's a very good player, important player – I like him", Toro manager Juric says. pic.twitter.com/XHsvrEmwfd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2022