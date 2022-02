VATRENI RIJEŠIO SVAKU DVOJBU: Jedna izjava neće se svidjeti Hajduku

Marcelo Brozović i Inter došli su do finalnog dogovora, barem tako tvrde u Italiji, a iako je Barcelona bila poslala neke signale prema hrvatskom reprezentativcu, Brozo je ostao vjeran Interu.

Kako tvrdi dobro upućeno Fabrizio Romano, ugovor između Intera i Brozovića je gotova stvar i bit će objelodanjen danas.

Cijela stvar bila se otegnula naravno oko novaca, Broz je želio više Inter je nudio manje i na kraju su se složili na šest milijuna eura po sezoni, za ugovor do 2026. godine.

Žele i Perišića

“Želimo produžiti ugovore i s Ivanom i Samirom Handanovičem, što je prije moguće. Oni dokazuju svoju kvalitetu svakog dana”, poručio je Marotta o budućnosti Perišića u Interu.

Brozović je u Inter stigao 2015. godine, a kako se čini proslavit će 10. godina u talijanskom velikanu za koji je u ovih skoro sedam godina odigrao 275 utakmica uz 26 golova i 35 asistencija.

Excl: Marcelo Brozović will sign his new contract with Inter today. Done deal. Total agreement reached on verbal basis weeks ago – now set to be signed, matter of hours. ⚫️🔵🇭🇷 #Inter

Brozović only wanted to stay – official statement expected soon. @SkySport pic.twitter.com/EUQcJqkgHC









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2022