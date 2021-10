VATRENI PROGOVORIO O BOLNOM PORAZU I SUSRETU SA SRPSKIM NOGOMETAŠEM: ‘O njemu mogu reći samo jednu stvar’

Autor: F.F

Mario Pašalić odigrao je dobru utakmicu protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu. Njegova Atalanta na kraju je poražena 3:2, iako su na poluvremenu imali dva gola prednosti.

Mario je postigao prvi pogodak Atalante, čime je postao prvi igrač u Seriji A koji je zabijao Manchester Unitedu i gradskom rivalu Cityju. Vatreni je pričao o dramatičnom porazu, ali i svom pogotku.

A nakon susreta se pozdravio sa srpskim reprezentativcem Nemanjom Matićem, s kojim ima prijateljstvo još iz Chelseaja.

‘Puno su mi pomogli’

U razgovoru sa Sportskim novostima otkrio je kako su tako pali u drugom poluvremenu:

“Momčad kao što je United u stanju je vrlo brzo preokrenuti stvari na svoj mlin. Drugo poluvrijeme izašli su kao druga momčad, puno odlučniji. Napravili su nam veliki pritisak i ubrzo postigli pogodak te se vratili u igru. Imali smo šanse Zapate i Malinovskog i da smo možda zabili utakmica bi otišla u drugom smjeru. Na kraju su nas uspjeli slomiti, ne može se reći da nije zasluženo, treba im čestitati”, započeo je Mario.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mario Pašalić ⚽️🇭🇷 (@pasalicmario)









Na činjenicu da je tek peti Hrvat koji je zabijao na Old Traffordu (Modrić, Šuker, Strupar i Bokšić) kaže:

“Bit će to lijepa uspomena, ali s obzirom na to da smo izgubili utakmicu, sve pada u drugi plan. Ne mogu pretjerano slaviti s obzirom na to da taj gol nije donio puno za moju momčad”, rekao je, pa otkrio kako se veselo pozdravio s Matićem prije i nakon susreta:

“On i Branislav Ivanović su me dočekali pri mom potpisu za Chelsea. Obojica su tada bili u Londonu i jako su mi pomogli da se osjećam ugodno u tom gradu. Inače, za obojicu mogu reći samo da su vrhunske osobe”, zaključio je.