VATRENI PRIZNAO: ‘Uvijek ima priča, nešto je u njima istinito, transfer očekujem uskoro’

Nikola Vlašić definitnivo je jedan od igrača u najboljoj formi u hrvatskoj reprezentaciji. Uoči okupljanja u četiri nastupa za CSKA zabio je tri gola uz dvije asistencije. Prošle sezone proglašen je najboljim strancem ruske lige, sada je nominiran za najljepši gol u kolovozu.

‘Puno mi znače ta priznanja. Uvijek kada odigraš dobru sezonu očekuješ tako nešto, priznanja su pokazatelj dobrog rada, ali nisu presudna u mojoj karijeri, kaže Vlašić, prenose službene stranice HNS-a.

Ovog ljeta hrvatski veznjak individualno je radio s ocem Joškom.

‘Rad s ocem je itekako pridonio mojoj sadašnjoj formi. Po isteku prošle sezone došao sam u Split i nisam imao što raditi, nego trenirati. Tako je bilo više od dva mjeseca i to mi je stvarno jako puno pomoglo. Napredovao sam na svim razinama, sve to sad dolazi do izražaja.’

Spominjalo se Vlašića ovog ljeta i u kontekstu transfera.

‘Uvijek ima priča, nešto je u njima istinito, nešto ne, i ja se začudim kad nešto pročitam, ha, ha, ha… Transfer je uvijek opcija, recimo da ga očekujem u skoroj budućnosti. Naravno da želim napredovati, ali u ovom trenutku ugovor me veže s CSKA-om i samo mi je on na pameti’

U srijedu je upriličena mala proslava u čast Ivana Perišića koji je s Bayernom osvojio europski naslov i nastavio tradiciju uspješnosti hrvatskih igrača koji su Ligu prvaka osvajali zadnjih osam godina.

‘Kao prvo, jako mi je drago zbog Ivana, koji je ove sezone s Bayernom napravio velike stvari. A kad je počeo nabrajati koji su sve hrvatski igrači u posljednjih osam godina osvajali Ligu prvaka… Jednostavno poželiš biti dio tog društva.’

Vlašić bi uz Marija Pašalića trebao popuniti rupu nastalu neigranje Modrića i Rakitića.

‘Spremni smo preuzeti tu važnu ulogu, igramo dobro u svojim klubovima. Eh sad, jesmo li mi još uvijek mladi, ha, ha, ha… Mario ima 25, ja ću sad napuniti 23 godine. Ja se više ne osjećam mlad, u profesionalnoj karijeri imam dosta utakmica u nogama. U svakom slučaju, za obojicu je to velika čast i prilika pokazati što možemo na pozicijama koje su upražnjene izostankom Modrića i Rakitića.’

‘Meni je Liga nacija zanimljivo natjecanje, tu se najbolje vidi gdje si i što si, pogotovo ako govorimo o Hrvatskoj koja je uvijek u jakoj skupini. Igramo jake utakmice, koje su ujedno i priprema za Europsko prvenstvo, ali i za kvalifikacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Dakle, Liga nacija je jako dobra stvar.’

U tri mjeseca Vatrene čeka čak osam utakmica.

‘Ja volim kad se stalno nešto događa, volim i u klubu kada imamo puno utakmica u kratkom razdoblju, meni odgovara ritam subota – srijeda. Ne treniraš puno, a stalno igraš utakmice. Mislim da Hrvatska ima širinu kadra i odlične igrače da može iznijeti taj zgusnuti ritam utakmica.’

Ligu nacija zatvorit ćemo utakmicom u njegovom Splitu protiv Portugala.

‘Bilo bi idealno da se u Splitu igra pred gledateljima. Znamo kakvo je ozračje bilo protiv Mađarske, uvijek volim doći u Split, jer tijekom sezone nemam puno prilika za to. Odlična je stvar igrati za reprezentaciju u svom gradu.’

Ronaldo ili Messi?

‘Ne mogu izdvojiti jednog od njih, to što njih dvojica rade je nestvarno. Respekt za obojicu.’