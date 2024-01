Vatreni požutjeli u pobjedi Cityja u Londonu, svi pričaju o spornom trenutku

Na Otoku između ligaških ogleda igraju se i oni FA Kupa pa je tako u petak igrano četiri utakmice šesnaestine finala, u kojima je jedini prolaz daje izborio Manchester City, naših Joška Gvardiola i Matea Kovačića.

City je gostovao u Londonu kod Tottenhama i do pobjede je došao pred sam kraj utakmice, kada je u 88. minuti susreta za pobjedu Građana zabio Ake, no ostaje pitanje je li golman Tottenhama bio fauliran.

Oba naša reprezentativca igrala su cijeli susret za City te su obojica zaradila i po žuti karton, a zanimljivo je kako je ovo prvi pogodak Cityja Tottenhamu na njivom stadionu nakon 538 minuta, ili devet dana, a igrači Pepa Guardiole su u tom vremenu uputili čak 102 udarca u gol Spursa. Gol pogledajte OVDJE.

After almost 𝟗 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒 and 𝟏𝟎𝟐 𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒, Manchester City have 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳𝑳𝒀 scored at the Tottenham Hotspur Stadium 🏟️🥵 pic.twitter.com/uwwOpByWyO

