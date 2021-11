VATRENI ‘OPLEO’ PO BIVŠEM KLUBU PA SE ‘IZLAJAO’ I DOVEO U PROBLEME! Slijedi kazna zbog njegovog istupa?

Hrvatski reprezentativac i stoper Borussije Dortmund u kojoj se nalazi na posudbi iz Wolfsburga Marin Pongračić, prije nekoliko dana opleo je po njemačkom klubu i njegovom bivšem treneru.

Pongračić je žestoko kritizirao Wolfsburg i bivšeg trenera Marka Van Bommela, no osim toga izrekao je i neke informacije vezane za njegov sadašnji klub – Borussiju Dortmund.

“Cijelo vrijeme su me se htjeli riješiti. Bio sam otpisan i osjećao sam da me tamo više nitko ne želi pogledati. Ne mogu reći puno više jer sam još uvijek njihov igrač. Počeli su slati faksove drugim klubovima, tada sam shvatio da žele napraviti sve kako bi me se riješili i otvorili mjesta za druge igrače. Odvratno”, govorio je Vatreni u jednom razgovoru na Twitchu.

U cijelo razgovoru Pongračić je otkrio i koliko dugo će s terena izbivati najveća zvijezda dortmundskog kluba, Erling Braut Haaland. Iz kluba su javili kako Norvežanina neće biti nekoliko tjedana, a hrvatski reprezentativac je otkrio kako će s terena izbivati osam tjedana. Kasnije se nekako pokušao izvući, ali mu nije pošlo za rukom. Istu informaciju potvrdio je i Haalandov otac.

Potom je pričao o tome kako se u Borussiji na početku sezone igralo s četvoricom u obrani, a sada mijenjaju taktiku te počinju utakmice s trojicom u obrani. ‘Pecnuo’ je suigrača i legendu Borussije Dortmund Matsa Hummelsa za kojeg je rekao da je ‘nešto stariji te da ima problema s kondicijom i koljenima’. Naravno, vodstvo Wolfsburga, ali i Borussije prokomentiralo je Pongračićeve izjave, a čini se da bi mogla uslijediti i kazna.

🎙️Marco Rose about Marin Pongracic’s public statements:

“When I talk to him the next time, I’ll be telling him that sometimes remaining silent is gold and talking silver.”#BVB pic.twitter.com/REXc0WuuLT

— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) November 5, 2021