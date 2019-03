VATRENI ODAO POČAST JANICI NA VRLO NEOBIČAN NAČIN! Ovakvu čestitku za Dan žena još nije dobila

Danski se prvoligaš Nordsjaelland može pohvaliti zaista predivnom akcijom za Dan žena. Naime, oni će u nedjelju u 25. kolu svog prvenstva kod kuće protiv Kopenhagena nositi specijalne dresove.

Igrači će umjesto svojih imena iznad brojeva, nositi imena slavnih i važnih žena iz cijelog svijeta, koje su ih na bilo koji način inspirirale. Time danski klub želi pridonijeti borbi za jednakost spolova.

Vjerovali ili ne, na jednom od dresova bit će i ime Janice Kostelić. Naime, u Nordsjaellandu igra hrvatski nogometaš i povremeni Vatreni, Karlo Bartolec koji će iznad broja dva na dresu nosti ime Janice Kostelić.

“Ona je najbolja skijašica u povijesti, a Hrvatica je baš kao i ja. O njoj se u mojoj zemlji pričalo kao i o najvećim nogometnim zvijezdama, a meni je bila jedan od najvećih uzora. Pokazala je da žene ni po čemu nisu slabije od muškaraca te da i one mogu pokretati svijet. Dan žena želim iskoristiti kako bih iskazao podršku ženama diljem svijeta koje, kao i Janica, žele ostvariti svoje snove. Baš kao što je ostvarila Janica i kao što sam ostvario ja, a to ne bi bilo moguće bez moje djevojke Irine. Ona mi je uvijek bila velika podrška. Ja ću biti i njoj i to je jedna od najljepših stvari koje u životu mogu napraviti”, rekao je Bartolec za službenu klupsku stranicu.

This Sunday we salute the women of the world on the pitch. Each player has chosen their own personal role model and dedicated their shirt to her 🙌🏽

Let’s all celebrate #IWD2019 #DreamsHaveNoGender pic.twitter.com/f1jC1B0lyL

— FC Nordsjælland 🐅 (@FCNordsjaelland) 8. ožujka 2019.