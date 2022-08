VATRENI NIJE U KOMBINACIJAMA: Iako ga navijači vole, vjerojatno ide kod Hrvata

Jedan od naših brojnih talenata koji imaju problema s prilagodbom na nove sredine ili s formom i trenerima, postao je i Nikola Vlašić, koji nakon Rusije i CSKA nikako da se ustali u west Hamu.

Vlašića se svako malo miče iz kluba na razne destinacije, a iako je u pripremnom razdoblju pridobio navijače na svoju stranu, David Moyes ga nema u planovima.

Tako je opet iskočila priča o odlasku Vlašića u Italiju, a i dalje je za usluge Vatrenog zainteresiran Ivan Jurić koji žudi za pojačanjima.

Operacija Vlašić

Jurić je prije nekoliko dana bio u konfliktu sa svojim sportskim direktorom oko pojačanja za sezonu koja je pred vratima, a Sky Italia piše kako, “ponovno kreće operacija Vlašić”, pa je za očekivati novu rundu pregovora između dva kluba.

No kako svi navode teško će Torino moći dovesti Vlašića pošto Englezi ne pristaju na shemu posudba s pravom otkupa, a tridesetak milijuna eura teško kako će platiti Talijani.

— West Ham News & Views (@WestHamViews_) August 4, 2022