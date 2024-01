Vatreni nastavio niz, pogledajte kako je zabio za pobjedu

Hrvatski reprezentativac i napadač Osasune Ante Budimir, potvrdio je kako je u sjajnoj formi na utakmici 19. kola La Lige, u kojoj je Osasuna dočekala Almeriju.

To je bio susret dvanaeste i zadnje momčadi u prvenstvu, a naš napadač odlično se snašao u 27. minuti, kada je zabio pogodak za 1:0, što se na kraju pokazao i kao krajnji rezultat susreta.

Ante se našao sam na negdje 14 metara od gola, kada mu je lopta došla nakon čudnih odbijanja od igrača obje momčadi, a Budimir je bio priseban i pogodio lijevom nogom u desni kut vratara Almerije. Gol pogledajte OVDJE.

Osasuna 1-0 Almeria

Ante Budimir shot from the centre of the box to the bottom right corner.

Luís Maximiano makes a great save pic.twitter.com/cfFIT2cVJj

— Lilian Chan (@bestgug) January 4, 2024