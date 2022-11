VATRENI NAJAVILI SVJETSKO PRVENSTVO: ‘Moja misao kada sam došao ovdje je postolje’

Autor: Dnevno GIŠ

Danas je svečano otvorenje Svjetskog prvenstva u Katru, a od 17 sati kreće i prva utakmica između domaćina i Ekvadora, kojom će započeti smotra najboljih nogometaša svijeta.

Hrvatska reprezentacija odradila je danas press konferenciju na kojoj su nazočni bili Dejan Lovren i Ante Budimir, koji su najavili nastup naših na SP-u.

“Svaki put si sretan kad si na Svjetskom prvenstvu. Velika mi je čast što sam ja osobno uspio to napraviti. Da mi je to netko rekao dok sam bio mali, ne bih mu vjerovao. Prva moja utakmica za reprezentaciju je bila protiv Katra 2009., ne znam što to znači. Da li je to neki znak, vidjet ćemo”, rekao je na otvaranju Dejan Lovren, kojem je ovo treće Svjetsko prvenstvo.





Misao o postolju

“Mislim da je to savršena pozicija za izbornika, ima pet kvalitetnih stopera, a svaki može igrati u prvih 11. Mi smo tu, borimo se i dajemo sve od sebe. Mislim da nikada do sada nismo imali ovakvu kvalitetu tako da možemo biti sretni”, rekao je Lovren oko konkurencije na njegovoj poziciji i komentirao mlade snage:

“Ja uvijek smatram da mladi moraju dati tu novu snagu i novu energiju. Kada se dođe u reprezentaciju, oni znaju kakvi su standardi. Ako može jedan Luka Modrić, Perišić, Vida, uklizavati na treninzima, onda mogu i oni. I mislim da to rade, pokazuju, dokazuju i da to žele”.









“Imamo sve što nam treba samo to trebamo pokazati na terenu. Sviđa mi se ova kombinacija iskusnih veterana i mladih lavova. Puno toga se mora i poklopiti, svatko mora biti u svojoj najboljoj formi. Kada imaš vjeru u sebe i vjeru u svoju ekipu, sve je moguće. Moja misao kada sam došao ovdje je postolje. Jer ako smo mogli to 2018., možemo i sada. U nogometu je sve moguće, samo trebaš vjerovati”, izjavio je Dejan, a Budimir je komentirao svoj dolazak na SP i sastav protiv Maroka:

“Drago mi je da sam ovdje. Kao malo dijete se osjećam”, prenio je svoj osjećaj Ante pa odgovorio na pitanje oko sastava za prvu utakmicu na SP-u:

“Još ne znamo tko će igrati i tko će početi protiv Maroka. Utakmice su, čini mi se, svakih četiri dana, pa ćemo vidjeti što izbornik izabere. “Kao ekipa u jako opasni i talentirani. Jako opasna ekipa”, izjavio je Budimira, a za kraj Lovren je odgovorio je li mu ovo zadnje Svjetsko prvenstvo:









“Nastavit ću koliko god vi sumnjate u mene”, rekao je za kraj Lovren okupljenim novinarima.