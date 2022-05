VATRENI NA SUDU ZBOG NAVODNE AFERE: ‘Zbog toga sam imao problema sa suprugom i obitelji’

Suđenje talijanskom novinaru Fabriziju Coroni na kojem je jedan od glavnih svjedoka Marcelo Brozović, kojeg je Corona 2019. godine izmislio aferu našeg igrača i Wande Nare supruge tadašnjeg suigrača Marcela Maura Icardija u Interu.

Tada je to bio veliki skandal koji je nanio dosta štete Marcelu, a Wanda i Icardi ubrzo su zamijenili Milano Parizom i PSG-om, da bi na kraju svega Nara tužila Coronu, a naš veznjak je jedan od svjedoka.

“Sve je laž. Nikada nisam bio u vezi s gospođom Wandom. Nisam imao čak ni njezin broj”, rekao je Brozović, koji je odgovarao je na pitanja tužitelja, svojeg odvjetnika Danila Bongiorna te Coronina branitelja Ivana Chiese.

Imao sam problema

Marcelo je još naglasio kako nikada nije imao problema s Icardijem, te kako mu nije jasno od kuda vijest da su se njih dvojica fizički obračunali.

“Cijeli svijet je znao za tu vijest. Imao sam problema sa suprugom i obitelji”, izjavio je Brozović, te pojasni da ga nitko nije kontaktirao prije objavljivanja teksta.

Sam Corona je u svoju obranu izjavio kako je priča o romansi Maura i Wand bila poznata u nogometnom miljeu, a talijanski mediji pišu kako je Corona tijekom suđenja prišao Brozoviću, te mu se ispričao rekavši “Žao mi je”.

“Nikad nisam bila u vezi s Brozovićem. Nikome nije jasno odakle ta lažna priča. Nisam nikad imala broj telefona Marcela Brozovića, nismo se ni družili. Ova nam je priča stvorila brojne probleme. Djecu su mi maltretirali u školi, stvoreni su problemi i mom suprugu i meni, koja sam mu agentica. Ništa u toj priči nije bilo istinito”, izjavila je i Wanda Nara o nikad dokazanoj romansi.

