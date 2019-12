VATRENI MARIO STANIĆ NOVI JE SPORTSKI DIREKTOR HAJDUKA: ‘Burića još ne mijenjam, moram pričati s njime!’

“Želim Hajduka okrenuti samom sebi, ne zanima me tržište nego temelj kluba”, rekao je na svom predstavljanju za novog sportskog direktora Hajduka, Mario Stanić. Sa sobom je doveo i svog pomoćnika, Ivana Kepčiju. Veliko zanimanje novinara pokazala je koliko je osjetljiv ovaj potez uprave Hajduka, konkretno predsjednika Hajduka, Marija Brbića. Koji je rekao:

“Mi smo mjesec i pol dana bez sportskog direktora. Sa Stanićem sam razgovarao, bio mi je prva ideja. Trebalo mi je vremena da čujem kako misliti raditi. Na koncu moj je izbor baš Stanić”.

Bivši vatreni reprezentativac Mario Stanić je potom govorio i odgovarao na pitanja:

“Zahvaljujem predsjedniku Brbiću na povjerenju. Dolazimo kao profesionalci, imamo jasnu viziju koju dijelimo s predsjednikom. Hajduk će ili nastaviti pratiti tržište ili će se okrenuti sebi. Volio bih da Hajduk stvara. Ima neke simbolike. Malo ljudi zna da sam je ovdje debitirao kao igrač Hajduka”, rekao je.

I potom je zanimljivo pričao:

“Nije lako biti igrač Hajduka, veliki je pritisak. Ovdje je put do pakla do raja kratak i obratno. Volim izravan oblik komunikacije. Nije ovdje monolog. Novinari su me puno zvali ovih dana, shvatite me jer se nisam javljao. Bilo bi to neodgovorno s moje strane. Znam imati dug jezik”.

Je li trener Burić smijenjen, bilo je pitanje za Stanića

“Moramo obaviti razgovore s gospodinom Burićem, da čujemo njegovu stranu priče. Neće biti ishitrene odluke. Nas zanima šira slika, ne segmenti. Ova publika traži i rezultat i igru. I otpust trenera ili angažiranje novog nije lako pitanje”.

Vi ste Dinamovac, ne bojite li se Hajduka?

“Dinamo je bio jedna etapa u mom životu, ali to poglavlje je za mene završeno. Naša vizija je da se ne zamaramo Dinamom, nego da se bavimo sami sobom. To je jedini put.

Mene zanimaju temelj, razvoj naše djece. Nećemo mi bii orijentirani na tržište, fokus je samo na nas. Ponavljam, samo na nas. Možda nije bilo jasne vizije, a cilj tu postoji. Ako je prvi korak loš onda je teško očekivati da će završetak biti sretan”.

Hoćžete li vi mijenjati ili ostavljati trenera?

Predsjednik odlučuje, mi smo dio momčadi, mi dolazimo podrediti se Hajduka. Koliko će trebati vremena, strpljenja i povjerenja, vidjeti ćemo. Ne Želim obećavati. Imao sam ja loših utakmica, ali netko je vjervao u mene. Moramo svi vjerovati u sebe”…

I dalje ćete kritizirati HNS?

Ne želim se sada baviti HNS-om. Tamo se ništa nije promijenilo, sve se radi po istom modelu. Ja ću uvijek ukazivati na nepravilnosti”.

Ivan Kepčija, Stanićev pomoćnik je rekao:

Privilegija je biti dio ovog kluba. Nadam se da ću zajedno s Marijom biti taj koji će pridonijeti dizanje kvalitete na svim razinama kluba. Želja nam je sustavno raditi, i to stalno. Rast zajednice mora biti stalno vidljiv. Više volim raditi nego puno pričati.