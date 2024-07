Vatreni lakat izvojevao veliku pobjedu: Ima milijun razloga za slavlje

Već smo pomalo zaboravili na spor Aljoše Asanovića protiv Zambijskog nogometnog saveza, koji je našem ‘Vatrenom laktu’ ostao dužan 15 tisuća dolara nakon što je on prestao obnašati dužnost izbornika te afričke države, a cijeli slučaj na kraju je završio na Sportskom arbitražnom sudu za sport (CAS), koji donio je konačnu odluku u predmetu bivšeg Vatrenog.

Tako je CAS u cijelosti odbio žalbu Zambijskog saveza te je potvrdio odluku FIFA-e, s kojom je naloženo da dotični savez plati Aljoši Asanoviću novčani iznos od preko milijun američkih dolara. Asanović je raskinuo ugovor sa Zambijskim savezom zbog neisplate 15 tisuća dolara te ih je tužio FIFA-i, ali se Zambijski nogometni savez na čelu s predsjednikom Andrew Kamanga nije pomirio s odlukom FIFA-e te su podnijeli žalbu pred CAS-om tražeći da se odluka FIFA-e stavi van snage, tvrdeći da raskid Asanovića nije bio valjan te da nema osnova za isplatom ovog velikog novčanog iznosa.

CAS je nakon provedenog postupka odbio sve prigovore Zambijskog nogometnog saveza i potvrdio u cijelosti Odluku FIFA-e, prenose Sportske novosti i naglašavaju kako je Asanovića za odvjetnika uzeo specijalistu za sportsko pravo i danas člana Nogometnog suda FIFA-e splitskog odvjetnika Davora Radića, donose Sportske novosti.

Croatian coach Aljosa Asanovic addressed the Zambian public: “I am so happy to be the Head Coach of the Zambia national team because it is a great country with great players and I have the job to make you happy” pic.twitter.com/QEEatG5cv7

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) March 14, 2022