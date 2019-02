VATRENI KONAČNO NA POLJUDU? Evo kada će Hrvatska zaigrati u Splitu i zašto se toliko odugovlači

Kada će Poljud konačno imati priliku ugostiti reprezentaciju? Očekivalo se da će Dalmacija u lipnju dobiti termin, ali to izgleda neće biti tako. Direktor natjecanja i infrastrukture u Hrvatskom nogometnom savezu Marijan Kustić, otkrio je zašto.

“Konzultiran je izbornik Dalić, budući da je termin igranja te utakmice u lipnju dosta nezgodan, 15 sati, a odredila ga je Uefa. Stoga je logično da se ta utakmica ipak igra u unutrašnjosti zemlje, a osim Zagreba uvjete zadovoljava jedino Osijek”, rekao je Kustić, prenosi Večernji.

Ipak, u ovom će ciklusu Poljud ipak ugostiti Vatrene.

“Želimo svim srcem svi u HNS-u, izbornik Dalić, igrači, a naravno i naši navijači u Dalmaciji da Hrvatska igra na Poljudu. Naša je želja da to bude utakmica s Mađarskom 10. listopada i da Split i Dalmacija u punom sjaju vide drugu reprezentaciju svijeta i najboljega svjetskog nogometaša Luku Modrića”, kazao je Kustić.

Međutim, HNS mora proći pregovore s Hajdukom i novim Nadornim odborom oko ispunjavanja uvjeta postavljenih u prosincu prošle godine.

To su implementacija svih odredbi Zakona o sportu u rad HNS-a odmah i bez odgode, zatim profesionalni angažman stranog povjerenika za suđenje na razdoblje od minimalno tri godine, vraćanje Udruge klubova 1. HNL kao voditelja natjecanja, transparentni financijski izvještaji.

Kada će početi razgovori s Hajdukom? Uskoro, brzo, nismo si zadali nikakav rok, uostalom, domaćina sljedeće kvalifikacijske utakmice imamo vremena prijaviti Uefi do kraja lipnja. I ne bi nam se smjelo dogoditi da to ne bude Split, to jednostavno ne bi bilo u redu”, rekao je Kustić.