Vatreni je najednom zalutao: Napravio je sjajan pothvat, a sad ga spašava bivši izbornik

Autor: Andrija Kačić Karlin

Našeg reprezentativca Lovru Majera, još uvijek člana francuskog Rennesa, mnogi gorljivi navijači naše reprezentacije smatraju prirodnim nasljednikom Luke Modrića. Taj fini, plemeniti vezni igrač, uistinu raskošnog talenta, oduševljavao nas je još dok je bio u Lokomotivi, pa nas je impresionirao u Dinamu. Iz kojeg je prije dvije godine transferiran u francuski Rennes.

Svaki igrač koji iz Prve HNL ode u „lige petice„ napravio je sjajan pothvat u svojoj karijeri. To se podrazumijeva i za Lovru Majera. Imao je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, nerijetko je ulazio umjesto Modrića. Slični fizičkim statusom i, našalimo se, možda i bujnijom frizurom, Majer je postao stalni član Dalićeve družine.

Prvu sezonu u Rennesu Majer je odigrao doslovce fantastično. Da se razumijemo, bio je jedno od najugodnijih iznenađenja francuskog Le Championnata. O njemu se pričalo na isti način kao o Messiju, Mbappeu i ostalim internacionalcima koji haraju francuskim prvenstvom.





No, druga sezone donijela je pad njegove forme, a i sve češće je bio na klupi. Nije izgubio mjesto u reprezentaciji, ali je očito izvan natjecateljske forme bio i u nekim nastupima u hrvatskom dresu.

Pričalo se o bogatoj ponudi

Nakon prve sezone, pričalo se, Rennes je imao ponudu od madridskog Atletica za Majera od gotovo 40 milijuna eura. Impresivna je to svota, Rennes ga je odlučio zadržati. Sad bi ga se, pak, riješio. Majer ima ugovor s francuskim klubom, podsjećamo, čak do ljeta 2027. godine.

Ovih dana otvoreno se priča o još jednoj mogućnosti za Majera. Kojeg bi Rennes izgleda pošto-poto htio unovčiti. Našeg veznog igrača želi naš bivši izbornik. Naime, Niko Kovač koji vodi i sam sastavlja momčad njemačkog Wolfsburga zainteresirao se za Majera. I traju pregovori…

Naravno, kada se vode pregovori uvijek je u prvome planu – cijena. Neki tvrde da je sve već dogovoreno, samo je pitanje hoće li odšeta za Majera biti koji milijun više ili manje. No, cijena je ipak podosta manje od one koju je nudio madridski Atletico prije godinu dana. Pouzdani izvori tvrde da bi Wolfsburg 25-godišnjeg hrvatskog reprezentativca platio najviše 25 milijuna eura.

Majeru je, da bi zaista bio na neki način prirodni nasljednik Modrića u reprezentaciji potreban kontinuitet nastupa u vrhunskom natjecanju. Uostalom, to je postao i standard u našoj reprezentaciji. Na što možemo biti ponosni. Ako bi u Wolfsburgu Majer igrao redovito bio bi to veliki dobitak i za našu reprezentaciju.

‘Daleki je put do Luke’

Sjećamo se i riječi Majera kada bi ga se upitalo je li mu teret što ga neki vide kao Modrićevog nasljednika. Jer, nije lako nositi taj teret. Lovro Majer bi govorio.









„Modrićev nasljednik? Lijepo je pročitati natpise u novinama, usporedbe s Modrićem, ali ne obazirem se na to pretjerano. Ne treba na sebe stavljati takav pritisak. Iz svega toga treba izvući pozitivne stvari, jer je još daleki put do toga što je Luka napravio. No, lijepo je znati da netko prati to što radim. Konkurencija u veznom redu u reprezentaciji? Ne gledam na to kao na konkurenciju, čak štoviše, u reprezentaciji mi je sve lakše igrati. Ne obazirem se tko igra u veznoj liniji, nego učim od tih igrača. Uživam trenirajući i igrajući s njima. Međutim, spreman sam preuzeti odgovornost kad se to od mene traži”.

Činjenica jest, to njegovo imenovanje ”Lukinog nasljednika” stavlja na samog Majera bremenito povećalo. A igrati odjednom kao Luka, pa jasno je to svima, je zaista nemoguće. Pogotovo kada ga promatramo u reprezentaciji. I možda ga taj teret i sputava.

Zato bi “sporazum” s Nikom Kovačem mogao biti presudan u njegovoj karijeri. Znamo da Modrić neće još dugo biti aktivni „vatreni„, trebao b nam Majer što prije onakav kakav je bio, recimo u zadnjoj sezoni u Dinamu i prvoj sezoni u Rennesu.