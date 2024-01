Vatreni je bio na korak do Dinama, ali sad se sve zakompliciralo

Rak rana Dinama, ali nekako se čini i cijelog hrvatskog nogometa je pozicija lijevog bočnog, na kojoj prvak naše države traži rješenje već sezonama, a činilo se kako će modri vratiti svojeg bivšeg igrača Josipa Brekala iz Fiorentine, koji je trebao zasjesti na deficitarnu poziciju.

Jakirović je obznanio kako više ne računa na ukrajinskog reprezentativca Mihajličenka, a niti ostale opcije nisu po ukusu struke modrih te je Brekalo bio naglašen kao jedan od prioriteta u zimskom prijelaznom roku.

Činilo se kako će Vatreni put Dinama, klub iz maksimirske šume ponudio je pola milijuna eura za posudbu uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone, Josip se odrekao dijela prihoda kako bi se vratio u Zagreb i baš kada se činilo kako je sve dogovoreno, iskrsnule su komplikacije.

BREKALO UPDATE!

Josip Brekalo is closer to Dinamo, but Fiorentina needs the Croatian winger due to injuries in his position.

Also, Dinamo isn’t the only one wanting him; Bologna is also interested. Only time will tell if Brekalo will return to Maksimir.#Dinamo #Brekalo pic.twitter.com/6XXRLejG6j

— Croatian Football (@CroatiaFooty) January 4, 2024