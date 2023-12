Vatrenima se naklonili prije ždrijeba: ‘Modrićevu Hrvatsku nitko ne želi’

Kako se bliži ždrijeb skupina Europskog prvenstva u Njemačkoj, danas u 18 sati u Hamburgu, hrvatski navijači slažu najpovoljnije i najmanje zgodne varijante za skupinu s Vatrenima, a prema Hrvatskoj gledaju i drugi.

Veliki interes je u Srbiji koja bi se mogla spojiti s Vatrenima s obzirom na to da nije u istoj jakosnoj skupini uoči ždrijeba, ali o Hrvatskoj se ne piše samo u istočnom susjedstvu.

Prema Vatrenima se gleda i iz prve jakosne skupine, a iz tog kuta gledanja, opcije koje se otvaraju približio je španjolski AS, pišući o Španjolskoj koja je u vodećoj grupi nositelja na ždrijebu.

Španjolcima je, dakako, u prvom planu Luka Modrić, legenda Real Madrida i Hrvatske, koju čeka deveto veliko natjecanje s Vatrenima, peto na Euru.

“Postoji mogućnost stvaranja skupine smrti i taj je rizik velik, veći nego ikad. Aktualni prvak Italija, Modrićeva Hrvatska, Koemanova Nizozemska, Mađarska, Turska ili Švicarska, sve su to opasnosti na koje nitko ne bi htio ići”, piše AS.

Za Vatrene je poznati španjolski sportski medij imao dodatne riječi pohvale.

🇭🇷 Luka Modrić makes it again… going to Euro 2024 with Croatia.

🏆 2006 World Cup

🏆 Euro 2008

🏆 Euro 2012

🏆 2014 World Cup

🏆 Euro 2016

🏆 2018 World Cup

🏆 Euro 2020

🏆 2022 World Cup

↪️🏆 Euro 2024

Legend of the game. pic.twitter.com/nUSl4sZF8U









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023