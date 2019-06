Photo by Catherine Ivill/Getty Images

VATRENI HEROJ NA ‘TAPETI’ U JUŽNOJ AMERICI: Koga Modrić više voli? Zna li koliko ga poštuju na drugom kraju svijeta?

Autor: HINA

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, dobitnik Zlatne lopte za najboljeg igrača svijeta, rekao je u razgovoru za južnoameričke medije kako bi prije igrao za Boca Juniorse nego River Plate u tom najvećem argentinskom derbiju a da Čile može do svog trećeg naslova u nadolazećoj Copa Americi.

Argentinski medij Un Metro Adelantado upitao ga je” za koga bi htio igrati, za Bocu ili River?”.

“Ja bih izabrao Bocu. Da, ne znam…Više mi se sviđa. I boje i stadion. ‘La Bombonera’ je impresivna, kada vidiš taj ambijent. Pa kada bih birao izabrao bih Bocu”, rekao je Modrić u videu objavljenom u četvrtak.

Copa America, južnoameričko prvenstvo, igrat će se od 14. lipnja do 7. srpnja u Brazilu.

Čileanski La Arenga del Abuelo upitao je 33-godišnjeg veznog igrača Real Madrida o veznom igraču Barcelone i Čilea, Arturu Vidalu.

“Sviđa mi se taj tip igrača, on je ‘top’ igrač, imao je i ima veliku karijeru. Reprezentacija Čilea je vrhunska, već je osvajala Copa Americu, a kada bih morao izdvojiti još nekoga bio bi to Alexis Sánchez. Premda posljednjih godina nije na svojoj najvišoj razini on je nevjerojatan igrač”, rekao je Modrić.

Upitan može li Čile nakon posljednje dvije Copa Americe osvojiti i treću Modrić je odgovorio: “Zašto ne? Kao što smo mi (Real Madrid) napravili s Ligom prvaka oni mogu s Copa Americom”.

Čile je osvojio posljednja dva naslova pobijedivši u finalima Argentinu.

Novinar iz Perua, Jesus Alzamora, pitao je Modrića s “kojim bi igračem Perua htio igrati u istoj momčadi?”

“Peru nas je bio pobijedio 2-0 (u prijateljskoj utakmici prije Svjetskog prvenstva), zar ne? Volio bih igrati s Paolom Guerrerom, on je veliki igrač”, izjavio je Modrić.

Novinar mu je rekao kako je u peruanskom gradu Jaén, u sjevernoj regiji Cajamarca, rođen dječak kojem je otac u znak obožavanja dao ime Luka Modric.

“Uau, to što mi govoriš čini me ponosnim. Velika mi je čast, to je zahvaljujući ovoj profesiji”, rekao je Modrić koji je krajem prošle godine osvojio nagradu Zlatna lopta za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini.