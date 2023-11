Vatreni dvojac iskrenim pitanjima izrešetali mali navijača Cityja

Autor: Dnevno GIŠ

Vatreni dvojac u Manchester Cityju, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol jako su popularni među navijačima Građana pa svako malo na internetu osvane njihov zajednički intervju, u kojem odgovaraju na razna, ne uvijek nogometna pitanja.

Ovaj put su iz Cityja pripremili malo iznenađenje za Hrvate te su na mjestima novinara bili mali navijači plavog dijela Manchestera, koji su Vatrene izrešetali zanimljivim pitanjima.





Mateo i Joško toplo su se pozdravili četrnaestero mališana koji su pitali baš svašta, a bilo je i nekih pitanja na koje igrači Cityja baš i nisu znali što odgovoriti.

Pravo prijateljstvo

Prvo pitanje bilo je, što bi bio da nije nogometaš, na što je Mateo odgovorio kako je njegov san oduvijek bio biti nogometaš, još od dječjeg doba, a da nije nogometaš vjerojatno bi radio nešto sa svojim ocem.

Joško je odgovorio na pitanje, čiju bi igru dodao svojoj, a Gvardiol je tu spomenuo svoje kolege iz obrane Johna Stones i Rubena Dias, za kojeg je rekao kako igra na njegovoj poziciji i želio bi raditi na svojoj agresiji i obrani, dok je za Johna rekao kako je nevjerojatan s loptom.

Mateo bi na postio otok poveo sa sobom Joška, a uz smijeh obojca su konstatirali kako bi poveli jedan drugog, jer su zajedno i došli u City. Na pitanje tko se najgore odijeva u svlačionici, Gvardiol je ustvrdio kako je to on i kako će morati poraditi na tome.

Uzori na terenu









Gvardiol je odgovorio kako mu je nogometni idol Leo Messi i da je nevjerojatno što on radi na trenen zadnjih 15-ak godina te kako mu je drago sa je imao priliku igrati protiv njega. Kovačić je rekao kako mu se mišljenje mijenjalo kako je sve više shvačao nogomet i da su mu najbolji Iniesta i Luka Modrić.

Gvardiol je sve raznježio kada je na pitanje, kako se opušta nakon utakmice rekao uz voljene te pokazao na Kovačića i rekao jučer smo bili zajedno te dodao gledanji filmova igranje igrica…

Za Vatrene najbolje englesko jelo je engelski muffin, za kojeg je Joško rekao kako su ga tek nedavno otkrili i da im je to najbolje.

Tri savjeta koja bi Mateo Kovačić imao za mlade igrače je da budu skromni, da budu jaki zbog svih izazova koji će im doći tijekom karijere, jer će biti uspona i padova, dok je Joško nadodao da trebaju puno raditi svakog dana i da se netrebaju bojati pogriješiti, jer svatko griješi i nakon pogreške trebaš nastaviti raditi svoj posao.

Kovačić je na pitanje što radi s kosom ujutro pokazao kako je krtatko ošišan i osuši kosu i to je to, dok je Joško rekao kako je samo malo zabaci na stranu. Na pitanje tko je najbolji plesač u timu Joško i Mateo su malo zastali, a onda se složili kako su to John i Rodri jer je Španjolac.









Za kraj svi mali navijači Manchester Cityja imali su priliku i fotografirati se s našim dvojicem u redovim Građana.