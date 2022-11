VATRENI DOLAZE, A KOD NJIH SE PRIČA O RASULU: Jednom čovjeku se opasno ‘trese’: ‘Igrači su u strahu…’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska se jako podignula i došla je do pobjede nad Kanadom nakon primljenog gola već u drugoj minuti, a nakon što su se sa svojom pobjedom s 4:1 Vatreni riješili velikog tereta, sada se gleda prema posljednjem kolu prvog kruga protiv Belgije.

U četvrtak slijedi borba za ulazak u osminu finala. Igrat će se s početkom u 16 sati po našem vremenu, a u kalkulacijama koje smo već približili, znamo da Hrvatskoj bod ili pobjeda donose sigurni prolazak dalje.

Belgiji, pak, ‘igra’ samo pobjeda, a nakon poraza od Maroka u drugom kolu, u taboru dolazećeg protivnika Vatrenih vlada teška atmosfera. Priča se da su stvari jako napete, što je dodatno pojačano pričom o riječima koje je za ugledni britanski The Guardian imao Kevin de Bruyne, glavni igrač Belgijaca. De Bruyne je kazao da sadašnja Belgija nema realne šanse za osvajanje ovog SP-a s obzirom na to da je momčad prestara, a takve riječi, koje ne iskazuju optimizam, komentirao je izbornik Roberto Martinez. Španjolski trener na belgijskoj klupi pritom je istaknuo da je iznenađen s obzirom na to da prvi put čuje za takve riječi svojeg jakog aduta.





‘Možda je to bio samo blef’

“Na SP-u igrači moraju razgovarati s medijima svaki dan, 90 posto onog što kažu bit će pozitivno, ali uvijek postoje jedna ili dvije rečenice koje se ne uklapaju u kontekst. Svi smo mi profesionalci i znamo kako treba nastupiti. Igraču je dopušteno iznijeti svoj pogled. Zajedno smo već šest godina, komentari nam neće pomoći da dođemo do pobjede nam neće pomoći da pobijedimo. Možda je to bio samo blef. Važno je ono što se događa iza kulisa”, rekao je Martinez, čiji je status na klupi Belgijaca neizvjestan s obzirom na to da mu ugovor istječe nakon SP-a, a novog još nema.

Osim o riječima Kevina de Bruynea, Španjolac na klupi belgijske reprezentacije pričao je i o tome da su njegovi igrači u strahu, s opterećenjem koje se osjeti na terenu.

“Ne igramo s veseljem, možda zbog težine koju nosimo na ramenima. U zadnje dvije utakmice igrali smo kao da imamo previše toga za izgubiti. Ne radi se o nedostatku kvalitete ili o nečem iz tehničkog aspekta. Igrali smo sa strahom od poraza. Ne vidim užitak s kojim inače igramo, na tome moramo raditi”, kazao je Roberto Martinez.

Španjolac na belgijskoj klupi je u priči o problemima u igri istaknuo i odgovornost igrača, što je izazvalo reakcije da proziva momčad koju vodi, umjesto da govori o svojim potezima. U taboru dolazećeg protivnika Vatrenih, tako, sve govori o situaciji u kakvoj treneru i igračima nije lako, a ostaje da vidimo hoće li to Hrvatska iskoristiti – ili će se Belgija ipak uspjeti podignuti nakon što im je dosadašnji tijek SP-a donio puno glavobolje.