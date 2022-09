VATRENI DOBILI NOVE TRENERE: Ekspresne zamijene nakon neugodnih poraza

Nakon neuspjeha u Ligi prvaka, gdje su im ‘krvnici’ bili hrvatski treneri, Ante Čačić s Dinamom i Igor Jovičević sa Šahtarom, Chelsea i RB Leipzig odlučili su se zahvaliti na suradnji Thomasu Tuchelu i Domenicu Tedescu.

Kako svi znamo Tuchel i Chelsea su pali u Zagrebu, a Tuchel je već neko vrijeme ima problema i svlačionici Bluesa zbog, kako neki navode njegovih privatnih odabira, a poraz od Modrih bila je kap koja je prelila čašu.

I već danas klub iz Londona objavio je kako je njihov novi trener Graham Potter, koji je do sad vodio Brighton, a Chelsea je iskoristio klauzulu u ugovoru po kojoj je Potter slobodan ako neko plati oko 17 milijuna eura.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

