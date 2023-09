Mamiću se možda neće svidjeti potencijalni angažman sina ‘zastrašujućeg mafijaša’

Dinamo je zaključio ljetni prijelazni rok u kojem su izlazni poslovi bili zvučniji od dolaznih, s povratkom Arijana Ademija koji je nedavno ipak za zagrebačke Plave uljepšao učinak dok se sagledava što se napravilo.

Gledajući dalje, na meti Dinama je za potencijalni dolazak i jedan sada već iskusni član hrvatske reprezentacije, lijevi bek Borna Barišić, 30-godišnji adut Vatrenih kojem na kraju ove sezone istječe ugovor sa škotskim Rangersom.

Barišić je u klubu iz Glasgowa od ljeta 2018., po dolasku iz Osijeka, a ranije je bio u Dinamu, s jednom dramom koja se pamti jer je tada na Maksimiru oko lijevog beka ‘puklo’ zbog neostvarenog transfera u Dinamo iz Kijeva.

Transfera u ukrajinski klub nije bilo jer je posao stopirao Zdravko Mamić. Spominjalo se da je Mamić gurao posao u kojem je u kijevski klub otišao njemu draži Josip Pivarić, a na to se naljutio i javno istupio Bornin otac Stipe Barišić ‘Moljac’, kojeg su povezivali s mafijaškim klanom iz Čepina i s akcijom koju je provodio USKOK.

Barišić je bio u skupini koja je priznala krivnju za trgovanje informacijama iz tajnih istraga USKOK-a i nagodila se USKOK-om, zbog čega je lani dobio uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine, a u slučaju neostvarenog transfera njegova sina u kijevski Dinamo, o onome što se zbivalo je svojedobno pisao engleski Daily Star, koji je Baršića prozvao sinom “zastrašujućeg mafijaša”

“Barišićev otac bio je bijesan zbog toga. Nakon što je javno kritizirao Dinamovu upravu jer je odbila transfer njegova sina, Zdravko Mamić bio je propucan na teritoriju Bosne i Hercegovine. Bio je to pokušaj atentata na Mamića, a o tome su pisali hrvatski mediji”, objavio je svojedobno britanski tabloid pišući o onome što se zbivalo.

Dok je bio u Dinamu, Barišić nije dobio pravu priliku u dresu zagrebačkih Plavih. Ima samo jednu odigranu utakmicu u prvenstvu u sezoni 2015./16., protiv Osijeka, iz kojeg je došao na Maksimir i u koji se vratio nakon neuspješne epizode s Plavima.

Sada je Barišić u Rangersu, a pored toga, ima važnu ulogu u kalkulacijama Zlatka Dalića na mjestu lijevog beka, s očekivanjem da tako bude i dogodine na Euru kojem je domaćin Njemačka.

🗣️Former Croatia midfielder Jurica Vranjes:









“In my opinion, the key to the victory was that Borna Barisic played at left back, because he works much better with Perisic.

We have a great national team, and now we have got that left side starting with Josko Gvardiol, Barisic at… pic.twitter.com/79vPys8oRK

— Rangers F.C. News (@thegersnewshub) September 12, 2023