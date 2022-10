VATRENI ĆE BITI DRASTIČNO OSLABLJENI ZA SVJETSKO: Tužno je ovo što se događa, ali protiv ovog se nije moglo…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kao da nismo svjesni da je praktički za dvadesetak dana (20. studeni) početak svjetske nogometne smotre u Kataru. Koje će potrajati 28 dana u toj bogatoj i egzotičnoj zemlji. Koja je u organizaciju uložila puno, pritom kao zemlja, Katar, nije izbjegla kritike zbog uopće želje da se u tom podneblju održi tako veliko natjecanje koje je i moralo biti prebačeno u zimu kako bi se izbjegle vrućine, no još veće kritike uslijedile su nakon otkrivanja masovnog izrabljivanja radnika na grandioznim stadionima, a i brojne smrti radnika posebno su bolna tema.

Tako da dobar dio svjetske ne samo nogometne javnosti ne gleda blagonaklono na taj događaj. Znamo odavno, Hrvatska je u skupini s Belgijom, Marokom i Kanadom. I slovi kao favorit za prolaz u knock-out fazu natjecanja. No, biti favorit na svjetskom prvenstvu ne znači – ništa. Epitet je to tek reda radi, no to nije tema ove naše priče…

Pokušali smo istražiti koliko će hrvatskih navijača biti u Kataru, na koji način če putovati, gdje će biti smješteni, hoće li se moći prilagoditi tamošnjim životnim prilikama. Naš je sugovornik Daniel Pavelić, navijač hrvatske reprezentacija već desetljećima, živi i radi u Njamačkoj, a dolazi gledati baš svaku utakmicu hrvatske reprezentacije. Domaću ili gostujuću, nebitno. On je uvijek tu.





Cijene počele padati

Da, biti će i u Kataru. I priča nam…

„Osobno se jako veselim, iako znam da se mnogo naših ljudi susrelo s brojnim problemima kod želje za odlaskom na SP. Prvo, turnir se odigrava u zimi, ljudi su uvijek uzimali leti godišnji odmor i koristili bi ga i za pravi odmor ali i za odlazak na utakmice reprezentacije na Euru ili Mundijalu. Sada to nije slučaj. Isto tako, nije tajna da u Katar baš neće biti puno hrvatskih navijača. A ja se samo sjetim one čuvene utakmice na SP 2006. godine u Njemačkoj u Berlinu, kada je na stadionu bili više od 30 tisuća naših navijača”, govori nam Daniel Pavelić.

Pa smo Pavelića upitali koje su cijene smjetaja, što ljudi sve izvode kako bi se dokopali Katara….

„Na početku je smještaj bio skup, no kako rezervacije nisu krenule onako kako su domaćini zamišljali cijene su naglo počele padati. I to je u jednu ruku dobro. Danas, gledam, možete naći prenoćište u Kataru za 50 do 60 dolara. Jedino ako cijene prije samog prvenstva ne skoče. Ali, za sada je baš tako. Znate, ljudi su prije nekoliko mjeseci rezervirali smještaje u Abu Dhabiju ili Omanu, toliko je bilo skupo u Kataru. A sad kad su u Dohi cijene pale otišle su na nižu razinu nego od onih koje su ljudi plaćali u Omanu i Abu Dhabiju.”

Što vi mislite koliko će hrvatskih navijača biti na utakmicama u skupini?

„Nažalost, ne mnogo. Informacije s kojima ja raspolažem biti će nas između sedam stotina i dvije tisuće. Znam, nije to puno, no brojne okolnosti, skupoća, letovi, nemogućnost pravovremenog jeftinog smještaja mnoge je odagnala od puta. Mene je to jako pogodilo, znate kakvu smo mi atmosferu znali stvoriti. Sada će to biti jako teško. Iskreno sam žalostan jesam što će biti malo naših ljudi, teško je s malo ljudi napraviti dobru atmosferu. Svi mi koji ćemo tamo biti, iz Hrvatske, Australije, Kanade, Njemačke dati ćemo sve od sebe. Ali to nije to, čujem da i kod ostalih reprezentacija ne ide toliki broj navijača kao nekad na svjetska prvenstva”.









Stalno se priča o toj čuvenoj zabrani pijenja alkoholnih pića u Kataru, kako je to rješeno. Hoće li zaista biti prohibicije?

„Onaj kojem je alkoholno piće dio nogometne tradicije, a većina navijačkog svijeta, nije da se lažemo, su upravo takvi ljudi, imati će prilike zaobići prohobiciju. Alkohol že se moći piti, samo piva, u posebno organiziram fan zonama. Najveća fan zona dugačka je čak sedam kilometara. Biti će tu jela iz cijelog svijeta i dozvoljeno je ispijanje pive. Znam i koja je cijena jedne male pive. Po naški, malo više od sto kuna, 15 eura ili dolara, svejedno. Jedna piva. Samo da znate”.

Pavelić nam još dodaje nešto glede alkohola:









„Pod pritiskom je Katar popustio alkoholu. Primjerice, biti će i fan zone kraj stadiona, tu će biti dozvoljeno pijenje piva tri sata prije utakmice i sat vremena poslije. Ni minutu više, ni prije, ni poslije. Sve će biti strogo regulirano. Dakle, slaviti s pivama nakon utakmica moći će biti samo sat vremena. I da, alkohol ne možete iznositi izvan fan zona. Još nešto, svaki hotel ima svoje barove za strance i tu se može kupiti alkohol. Ali, na tim mjestima je enormno skup, kao da pijete tekuće zlato. Spomenuo sam onu golemu fan zonu od sedam kilometara, da i tu će biti dozvolen alkohol. Ali, nema iznošenja van. I dobro sam upućen, svim strancima izričito je zabranjeno unošenje alkohola u tu državu”!

A koliko su stajale ulaznice za utakmice naše reprezentacije?

„Ovisi o mjestu na stadionu, od 70 do 300 eura. Nije ni to malo. I te su cijene ljude odbijale. Sve skupa je rezultiralo smanjenim interesom”.

Recimo, da netko nabavi ulaznicu i u zadnji trenutak hoće doći do Dohe, koliko stoji avionska karta?

„Vidite, tu vam se dogodilo isto kao što se dogodilo sa smještajem. Cijene za letove iz Europe, Južne Amerike i Azije za Katar bile su urnebesno visoke. Sada su se počele naglo smanjivati. To isključivo znači da je potražnja bila mizerna. Primjerice, ako 18. prosinca iz Zagreba želite putovati u Dohu, povratna karta će vas stajati šest tisuća kuna. Još do prije tri mjeseca bila je duplo skuplja. To vam sve govori, zar ne”?

A kako stoje stvari sa hranom, valja tamo i jesti, preživjeti?

„Ja sam se raspitivao kod naših ljudi koji žive u Kataru. Možete jesti neki ulični brzi obrok i za pet dolara, ali u restoranu vam je ručak i do nekih 80 dolara, makar ima i jela od pedesetak dolara. Eh sad, biti će koliko tko ima. Uvijek najskuplja hrana bude oko stadiona,ali to pravi navijači već znaju pa zaobilaze takve avanture”.

Vi se ipak veselite odlasku u Katar?

„Veliki sam navijač i volim putovati. Iako su za ovo prvenstvo već godinama negativne konotacije mislim da će to biti jedinstvena manifestacija. Katar će kao domaćin dati sve od sebe da se svijetu predstavi u što raskošnijem izdanju. Koliko sam pratio, oni hoće svijetu dati pozitivnu sliku o sebi i uspjeti će o tome, jer su bogati. Vidim da osim utakmica domaćini svaki dan priređuju neki spektakl, n biti će tu svakodnevno gostovanje najpoznatijih svjetskih glazbenika, brojni koncerti se najavljuju, vatrometi, umjetničke predstave”…

Ako ulaznica još ima, kao što se priča, onda agencije koje prodaju aranžmane računaju na njih. Koliko stoji put u Katar primjerice s agencijom i na koje se sve načine to organizira?

„Da, valjda računaju da će doći do ulaznica. Evo, agencija Esperanza organizira jednodnevne izlete na svaku od tri naše utakmice. Cijena jednog putovanja jest 1350 eura. Dakle, ako hoćete ići na sve tri naše utakmice to vas stoji više od četiri tisuće eura. Ban Tours organizira jednotjedni izlet koji uključuje dvije utakmice. Cijena je 5500 eura. A ulaznice nisu uključene u te cijene”.