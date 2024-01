Vatreni bez ovog hajdukovca nikad ne bi bili takva sila: ‘Ma vidite koliko nam bolno nedostaje’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Naš česti sugovornik, proslavljeni igrač i trener Zoran Vulić, pravo Hajdukovo dijete, uostalom u pet navrata vodio je momčad, čovjek s fantastičnom igračkom karijerom, ali i zanimljivom trenerskom, još nam je davno rekao:

“Siguran sam da će Ivan Perišić jedan dan osvanuti u Hajduku. Dovoljno ga poznajem da to mogu reći”!

Ne, nije Zoran Vulić neki prorok ili vidovnjak. Zacijelo zna osjećaje kod Ivana Perišića jer ih je i sam doživljavao. I Zoran Vulić se vratio u Hajduk pred kraj svoje karijere i pomogao ovome kubu d osvaja naslove hrvatskog prvaka, ali da i 1994. godine dođe do četvrtfinala Lige prvaka.

Vulić ga poveo na pripreme

“Vjerovao sam na riječ Perišiću, kada je rekao da će se jednog dna vratiti u Hajduk, to je moralo biti ispunjeno”!, poručio je i evo, imao je pravo, to se uistinu događa.

Podsjetiti treba, baš je Zoran Vulić mladog Perišića poveo na prve seniorske pripreme u Sloveniju. Bilo je to 2005. godine, Perišić je jedva imao 17 godina.

“Radio sam i tada s njim, ali i nasamo. Kada sam ga poveo na pripreme bio je još kadet. Odmah se vidjela silna nadarenost i, zapamtite, volja za radom. Zapamtite to, tu volju za radom. No, teško su tada kadeti mogli upasti u prvu momčad. Potom je Perišić otišao u francuski Sochaux. Kasniju njegovu blistavu karijeru već znate”, govori nam Zoran Vulić. I nastavlja:

Neumoran i posvećen svakoj utakmici

“U kasnijim godinama profilirao se kao jedan od najkompletnijih igrača u povijesti našeg nogometa. On igra sve faze igre, obranu, napad, vezni red. Neumoran i potpuno posvećen utakmici. Njega je uživanje promatrati”, riječi su Zorana Vulića.









Ide Vulić i dalje: “Uspjesi reprezentacije bili bi nemogući bez njega. Pa, vidjeli ste kroz ove nedavne kvalifikacije za Euro koliko nedostaje Dalićevoj postavi. Bolno nedostaje. I u svakome klubu u kojem je igrao ostavio je veliki trag. Mene je uvijek impresionirala ta njegova svestranost.

Onda su uslijedile jake riječi: “Da Perišića stavite na centarhalfa ili za vratara on bi se snašao. Tvrdim, Ivan Perišić je nakon Luke Modrića daleko naš najbolji igrač u zadnjih, netko će kazati desetak godina, usudim se reći i petnaestak. On je jedan skroman čovjek koji je svojim radom i kvalitetom, svojom voljom došao tu gdje je došao. Bez velike pompe, riječi i reklamiranja. Makar bi se mnogi na njegovom mjestu drugačije ponašali”.

Hajduk ima više šansi

Što za Hajduk znači povratak Perišića? “Znači puno i to na više razina. Prvo, klub je opet živnuo, a Perišić dobio još veći motiv da se oporavi, sanira ozljedu i zaigra u zadnjem dijelu prvenstva. Vjerujem da on želi nastupiti s Hrvatskom na Euru. A to jedino može ako se vrati na natjecateljsku razinu. Ozljeda ligamenata je ozbiljna i oporavak mora biti potpun.”, kaže i dodaje:









“Znam kako je osvećen i oporavku. I vjerujem da će zaigrati za Hajduk u drugom dijelu nastavka prvenstva. Mnogi spominju njegove godine, to kod njega nema veze. On je u jednakom stanju kao i mladić, on je uvijek pazio na svoju spremnost i tijelo. To će i biti jamac oporavka. Govorio sam o njegovoj volji za radom. I oporavak od ozljede je ozbiljan rad. Tu će on biti pravi. Volio bih vidjeti Perišića na krilu i njegovu suradnju s Livajom, eto”…

Rastu li šanse Hajduku za konačno osvajanje naslova prvaka? “Hajduk je i dosad pokazao da je konkurentan i ozbiljan u svojoj ambiciji. Unatoč nekih kikseva još je na prvom mjestu. Čini mi se da je Hajduk mogao imati i veću prednost ispred Dinama. Samo se ne smije pričati da je Dinamo u krizi. Hajduk se mora okrenuti sam sebi, to je najbitnije.”, kaže pa zaključuje:

“Da i nije došao Perišić, tako je svejedno. Moraju u Hajduku znati da je Dinamo dobar i financijski najmoćniji. Kao i da je motiviran. I da je svaka borba protiv Dinama jako teška i mukotrpna. No, Hajduk ima priliku i sam je kreator svoje sudbine”.