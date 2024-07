Vatrene je debakl na Euru skupo koštao plasmana na ljestvici najboljih

Zadnjih godina nekako smo navikli gledati hrvatsku nogometnu reprezentaciju među Top 10 najboljih reprezentacija svijeta, naročito nakon bronce u Katru i finala Lige nacija, ali nas je posrtaj na Europskom prvenstvu u Njemačkoj koštao plasmana među deset najboljih po FIFA-i.

Podsjetimo, na netom završenom Europskom prvenstvu Hrvatska je ispala u skupini, nakon što smo izgubili od kasnijih prvaka Španjolske 3:0, da bi nas Albanci i Talijani šokirali golovima u sam smiraj utakmice i tako nam ugasili snove na Euru.

Naravno takav podbačaj osjetio se i na plasmanu naše reprezentacije na ljestvici najboljih reprezentacija svijeta po FIFA-i, na kojoj Vatreni nisu više među prvih deset reprezentacija svijeta, već su pali za tri mjesta.

🇻🇪 Venezuela climb 17 places

🇳🇿 New Zealand re-enter the top 100 after seven years

🇨🇴 Colombia rejoin the top 10

Learn more about the biggest movers in the latest FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking 🙌

— FIFA (@FIFAcom) July 18, 2024