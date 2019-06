VATRENA NADA NAJAVILA NEMINOVNO: ‘Želim otići, znam da mogu igrati na većoj razini

Autor: E.G.

Josip Brekalo bio je jedna od najjačih karika hrvatske reprezentacije do 21 godine na Europskom prvenstvu. Bio je, uz Nikolu Vlašića, i jedini strijelac u hrvatskom dresu na turniru. Osim što je bio razočaran nastupom reprezentacije i ponekim pehom koji ih je popratio, razočaralo ga je još nešto, kaže za 24 sata.

“Čudan mi je i ovaj sustav natjecanja, kao imate tri grupe, a zapravo je svaka utakmica izlučna. I nemate pravo niti na jedan kiks. Mi smo poslije Rumunjske praktički već ispali, pa da smo pobijedili Francuze i Engleze nitko nam ne bi mogao garantirati prolaz dalje. Pa neke su reprezentacije ispale i sa šest bodova”, kaže Josip Brekalo, pa dodaje:

“Sada sam čuo da će na sljedećem Europskom prvenstvo do 21 godine biti 16 reprezentacija, da će biti normalan sustav, četiri skupine po četiri momčadi. I to je to, po dva idu dalje, to je najnormalniji sustav. Kažem, nakon poraza od Rusije, sve je za nas bila nemoguća misija.”

Kako sada ocjenjujete cjelokupni nastup na Europskom prvenstvu?

“Cjelokupni nastup i konačan rezultat na turniru nije bio u skladu s našom kvalitetom, pa i onime što mi kao momčad zaslužujemo. Rumunjska je kvalitetna reprezentacija, ali oni sigurno nisu za tri gola bolji od nas, nema šanse. Imao sam šut na gol koji se nije uspio realizirati, a ubrzo me stigla ozljeda i oni su došli već do prednosti 2:0. Odmah je krenula negativa, poslije toga je bio vidljiv i naš manjak samopouzdanja, ali smo se uspjeli skupiti i odigrati dvije kvalitetne utakmice. Bilo je važno da se ne osramotimo do kraja.”

Vi ste mnoge iznenadili nastupom u drugoj utakmici s Francuskom…

“Dugo sam iščekivao i pripremao se za ovaj turnir, a onda se u prvoj utakmici ozlijedim na samom početku. Užas, nije moglo gore. Onda smo vidjeli da nije ništa previše ozbiljno, pa sam odlučio zaigrati na svoj rizik. Htio sam igrati, to je bila moja odluka. Na kraju su druge dvije utakmice ispale OK, najvažnije da smo pružili dobre partije, protiv Engleza izvukli pozitivan rezultat.”

Vi ste 1998. godište, pred vama je još jedan kvalifikacijski ciklus za U-21 vrstu. No, je li realno gledati vas i za dvije godine na Europskom prvenstvu do 21 godine?

“Vidjet ćemo, o tome sam pričao i s nekim igračima još na pripremama. Ali, zašto ne? Naravno da se nadam da ću što češće biti u kadru A reprezentacije, ali zašto ne bih igrao na Europskom prvenstvu U-21? Pa tu igraju svi najbolji mladi igrači Europe, želim biti dio toga. No, ta odluka nije samo na meni.”

Koliko sada imate odmora?

“Vidjet ćemo, u Njemačkoj postoji jedno pravilo, a to da se nakon ovakvih turnira dobije po tri tjedna odmora. Još ništa ne znam, nisam pričao s novim trenerom, sve ću znati vrlo brzo. Ali, vjerujem da ću imati barem 20 dana odmora, to je sasvim OK.”

Što vas očekuje u novoj sezoni, kakva je vaša klupska situacija?

“Nisam još pričao s novim trenerom, ali kod mene je sve dosta specifično. Zatražio sam odlazak iz Wolfsburga, iako to nisam rekao tako direktno. Želim igrati u kontinuitetu, želim bolji status od ovoga koji sada imam u Wolfsburgu. I njime trenutačno nisam zadovoljan. Vidjet ćemo kako će se sve razviti, prvo moram pričati s novim trenerom, a onda ćemo odlučiti što je najbolje za sve nas”, završio je Brekalo u razgovoru za 24 sata.