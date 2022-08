‘VARAO ME I TUKAO, LAGALA SAM DA IMAM RAK’: Počelo suđenje nogometnoj legendi, navijači mu poručili: ‘Nisi više dobrodošao’

Jedan od najvećih igrača u povijesti Manchestera Uniteda, igrač koji je bio desna ruka Sir Alexa Fergusona te čovjek koji ima titulu britanskog viteza, Ryan Giggs našao se na sudu zbog zlostavljanja svoje djevojke, Kate Greville.

Prijavila ga je početkom siječnja, a suđenje je krenulo prije 4 dana te su otkriveni neki novi detalji: ‘Uglavnom, našla sam gomilu sr*nja prije nego što sam mu rekla i zadržala sam to za sebe. Otkrila sam da me zadnjih šest godina varao s deset ili 12 žena.’ Dodala je kako ju je redovito tukao, a jednom prilikom ju je golu izbacio iz hotela.

Izjavila je da je lagala da ima rak kako bi spriječila seksualni odnos s njim te da ju je maltretirao tijekom boravka u vili za vrijeme pandemije. Velšanin sve negira.

Giggs je kao izbornik Walesa osigurao plasman na SP u Katar, ali je odlučio odstupiti s te pozicije jer smatra da bi momčad patila zbog optužbi prema njemu. Navijači Uniteda također su imali što za reći.

The ex-girlfriend of Ryan Giggs “screamed in pain” during a 999 call after he allegedly headbutted her in the face, a jury has heard.https://t.co/V1nsKDkUBq

— upday news (@updayUK) August 12, 2022