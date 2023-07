Van der Sar hitno završio u bolnici u Splitu: Uplakana supruga govorila da ima problema s glavom

Edwin van der Sar iz za sada nepoznatih razloga helikopterom završio je hitno u bolnici na pretragama glave u KBC Split, doznaje jedan od posjetitelja bolnice, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Van der Sara je u bolnicu dopratila supruga Annemarie, a Nizozemac je odmah prebačen na neurokirurgiju, a trenutno nalazi na Odjelu intenzivne njege.

Supruga 52-godišnjaka je uplakana na mobitel govorila kako Edwin ima problema s glavom i kako mu je pozlilo. Nakon dovođenja supruga viđena je kako izlazi iz bolnice, ali se ponovno vratila nakon nepunih pola sata.

🚨🚨| Edwin van der Sar has been transported to a hospital by helicopter in the afternoon after he suffered a cerebral hemorrhage. He remains there in Intensive Care. [@MikeVerweij]

Thoughts and prayers with Edwin’s family and friends. Get well soon. 🙏❤️ pic.twitter.com/M6z5uARwJP

— centredevils. (@centredevils) July 7, 2023