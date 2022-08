VAHID HALILHODŽIĆ DOBIO OTKAZ: Savez ugodio navijačima, razlog je nevjerovatan

Iako je odveo reprezentaciju Maroka na Mundijal u Kataru, Vahid Halilhodžić neće voditi Maroko na skorašnjem Svjetskom prvenstvu. Maroko je u skupini s Belgijom, Kanadom i s nama.

‘Obzirom na nesuglasice između Nogometnog saveza Maroka i izbornika Vahida Halilhodžića o tome kako najbolje pripremiti reprezentaciju za SP u Kataru 2022. godine, dvije strane su se odlučile međusobno razići ‘ javili su iz saveza.

Kao glavni razlog otkaza navodi se želja navijača. Naime, navijači su razočarani u Vahu jer je iz reprezentacije izbacio najveću zvijezdu ekipe, Hakima Ziyecha. Odlaskom Vahe sasvim je sigurno da će se Ziyech se vratiti u reprezentaciju.

Halilhodžić je u karijeri vodio Nantes, Dinamo, Paris Saint-Germain i Trabzonspor, a Maroko mu je četvrta ekipa koju je uspješno odveo na SP. Zanimljivo, samo jednom je bio na prvenstvu.

For the third time in his coaching career, Bosnian Vahid Halilhodžić has been fired just before the FIFA World Cup after qualifying for it.

2010: 🇨🇮 Côte d’Ivoire

2018: 🇯🇵 Japan

2022: 🇲🇦 Morocco pic.twitter.com/rYrFffoM6w

